Kukiz' 15 i PiS łączą siły w sprawie komisji ds VAT

Kukiz‘15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. VAT - poinformował w piątek Marek Jakubiak (Kukiz‘15). Pod wnioskiem - jak dodał - podpisali się posłowie: Kukiz’ 15 i PiS

Projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego zakłada, że komisja badać będzie okres od 2007 do 2017 roku.

Politycy chcą, by w skład komisji weszło 9 członków, a także, by znaleźli się w niej nie tylko posłowie, ale także przedsiębiorcy, bo - jak uzasadniali - to właśnie oni wypracowywali wpływy z VAT.

Jakubiak dziękował na piątkowej konferencji prasowej wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu (PiS) za „zaangażowanie się w zbieranie podpisów pod uchwałą”.

Mamy nadzieję, że zaakceptowanie tej uchwały i powołanie komisji zajmie Sejmowi maksymalnie mało czasu” - mówił. Poinformował, że PiS zapowiedziało już, że poprze wniosek klubu Kukiz‘15. Mało tego, brakującą część podpisów PiS we własnym zakresie nam uzupełniło - dodał.

Zdaniem posła Kukiz‘15, o tym, że wyłudzenia VAT-u miały miejsce, świadczą choćby deklaracje rządu.

Chcielibyśmy nie tyle przestępców rozliczać, czy szukać, a raczej chcielibyśmy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy urzędnicy oraz posłowie i senatorowie brali czynny udział w tym procederze, poprzez zaniechania w podejmowaniu odpowiednich decyzji, które miałyby w efekcie uszczelnić system tak akcyzowy, jak i vatowski - mówił Jakubiak.

Posłanka Agnieszka Ścigaj przypominała, że Kukiz‘15 szło do wyborów z hasłem „nie ma świętych krów”.

Jeżeli ktokolwiek z polityków, czy urzędników ma coś wspólnego z tym, że Polacy byli okradani przez tyle lat na taką kwotę, to my chcemy, żeby ta komisją to wyjaśniła - oświadczyła.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział w środę w TVP Info, że jeżeli wszystkie formalności ws. projektu uchwały zostaną dopełnione, a większość sejmowa będzie zainteresowana projektem, to on nie będzie „powstrzymywał” projektu, ani nie będzie zwlekał i przedstawi Sejmowi projekt uchwały.

Do zakresu działań komisji należałoby „zbadanie i ocena prawidłowości i legalności działań oraz ustalenia ewentualnych zaniedbań czy zaniechań, które umożliwiły doprowadzenie do znaczącego obniżenia wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od roku 2007”.

Chodziłoby o działania lub zaniechania takich urzędników jak „członkowie rządu, a zwłaszcza ministrowie finansów z lat 2007-17, prezes NBP, prezes NIK, urzędnicy skarbowi różnych szczebli, prokurator generalny, szefowie ABW, CBA oraz komendant główny policji. Komisja miałaby też ustalić „jakie kroki podejmowały i podejmują organy władzy państwowej, celem zapobieżenia powstawaniu i wzrostowi zjawiska luki w podatku VAT i zaniżonych wpływów z akcyzy”.

Miałaby też sprawdzać, czy możliwe było podjęcie skutecznych działań, a jeśli ich nie podjęto, to czy wynikało to z niekompetencji czy z celowych zachowań.

SzSz(PAP)