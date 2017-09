Te auta będą zwolnione z akcyzy

Ministerstwo Finansów planuje zachęty podatkowe dla rozwiązań proekologicznych m.in. zerową stawkę akcyzy na CNG - sprężony gaz ziemny, zwolnienie z akcyzy aut elektrycznych, czy wyższą kwotę amortyzacji dla samochodów na prąd - powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Janczyk przypomniał, że trwają prace nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której gospodarzem jest Ministerstwo Energii. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów ma bardzo istotny wkład w zapisy tej ustawy. Dotyczą one mechanizmów podatkowych w stymulowaniu rozwiązań proekologicznych.

Chcemy zaproponować zwolnienie z akcyzy na samochody elektryczne. Mamy również propozycje podniesienia kwoty, która mogłaby być wliczana w koszty prowadzonej działalności gospodarczej przy zakupie pojazdów elektrycznych do 30 tys. euro z obecnie obowiązujących 20 tys. euro – powiedział wiceminister.

Poinformował, że zgodnie z danymi za 2015 r. wpływy z akcyzy od samochodów hybrydowych - było ich 3,8 tys. - wyniosły 24 mln zł. Dla porównania w budżecie na ten rok z tytułu akcyzy od samochodów zaplanowano 2,3 mld zł, z czego po lipcu wpływy osiągnęły 61,9 proc. z tej kwoty. - To daje konkretny rezultat przy myśleniu o preferencjach dla tej sfery – zaznaczył wiceminister.

Dodał, że kolejna propozycja resortu finansów dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku stanowisk, w których pojazdy elektryczne miałyby być zasilane w energię. Zwolnieniu podlegałaby także związana z tym niezbędna infrastruktura. Ponadto, jak poinformował Janczyk, ministerstwo pracuje również nad zniesieniem akcyzy na paliwo CNG - sprężony gaz ziemny.

Mogłoby być ono użyte na większą niż do tej pory skalę, na przykład w zasilaniu autobusów miejskich. Mamy informację od podmiotów, które operują w tej branży, dostarczają tego nośnika energii, że jest duże zapotrzebowanie na obniżenie tej stawki akcyzy – powiedział.

Wiceminister wyjaśnił, że CNG jest paliwem proekologicznym, jego stosowanie ogranicza znacząco emisję zanieczyszczeń.

W 2015 r. dochody państwa z tego tytułu były niewielkie, wynosiły zaledwie 7 mln zł. Jak się dowiadujemy podatek, jest jednak istotną barierą dla wejścia na ten rynek z technologią, która byłaby mniej szkodliwa, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. Zgodnie z programem rządowym Czyste Powietrze, chcielibyśmy wyjść naprzeciw takiemu postulatowi - być może stawka akcyzy zostanie po prostu obniżona do zera i da szansę na to, żeby po miastach w Polsce jeździły autobusy, które nie będą emitować tak dużo spalin i szkodliwych substancji - wskazał wiceminister.

Resort finansów liczy na to, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Podkreślił, że ich celem jest poprawa jakości powietrza. W dużych miastach parametry jakościowe powietrza, którym oddychamy, wymagają poprawy. To długoterminowy projekt. Sądzę, że te regulacje mają szansę na wejście od 1 stycznia 2018 r. i sukcesywnie będą przyczyniać się do poprawy tych parametrów – dodał.

PAP, AH