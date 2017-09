Jeden bilet trzy koleje złączył

W kasach kolejowych PKP Intercity, Polregio i SKM w Trójmieście można kupić bilet na przejazd pociągami trzech przewoźników – poinformowały PKP.

Jak informuje przewoźnik, „Pakiet Podróżnika” - taką nazwę nosi ta usługa - pozwala pasażerom na zakup w jednym miejscu i jednej transakcji biletu na przejazd pociągami trzech różnych przewoźników. Stworzony na potrzeby systemu program daje możliwość wyboru najtańszego połączenia, biorąc pod uwagę ofertę PKP Intercity, Polregio i SKM w Trójmieście. W ramach Pakietu Podróżnika uwzględniane są wszystkie zniżki i oferty handlowe każdego z przewoźników.

O rozwiązaniu typu „wspólny bilet” dyskutowano na kolei od lat, jednak nikomu nie udało się go do tej pory wprowadzić. My podjęliśmy to wyzwanie i sprostaliśmy mu. Pierwszy efekt naszych prac to Pakiet Podróżnika – oferta przyjazna i znacznie ułatwiająca planowanie podróży – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP

Według założeń PKP, w przyszłości do Pakietu Podróżnika będą mogli dołączyć inni przewoźnicy.

Pakiet Podróżnika otwiera dla nas możliwość pozyskania nowych klientów, którzy potrzebują dojechać nie tylko do dużych ośrodków miejskich, lecz także do mniejszych miast. Cieszymy się, że jako największy przewoźnik dalekobieżny w Polsce możemy uczestniczyć w inicjatywie, która staje się ułatwieniem dla naszych pasażerów, bo będą mogli również nabyć bilety w kasach PKP Intercity na przejazdy pociągami Polregio i SKM w Trójmieście, a to wszystko na jednym blankiecie w ramach Pakietu Podróżnika – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Pakiet Podróżnika dostępny jest w kasach wszystkich trzech przewoźników. Docelowo rozwiązanie to będzie dostępne także w internetowym systemie sprzedaży.

Udział w tym projekcie z pewnością zwiększy dostępność do oferty przewoźników kolejowych i skróci czas zakupu biletów, szczególnie przy wyborze połączeń obsługiwanych przez kilka spółek. Potencjał spółek, które uczestniczą w projekcie, umożliwia klientowi skorzystanie z najszybszych lub najtańszych połączeń na terenie całego kraju z uwzględnieniem połączeń przesiadkowych. Wprowadzenie Pakietu Podróżnika jest pierwszym krokiem do budowy zintegrowanej oferty taryfowej wielu przewoźników – mówi Krzysztof Zgorzelski, dyrektor generalny Przewozów Regionalnych.

W I półroczu liczba osób korzystających z usług kolejowych przekroczyła 150 mln. To najwyższy wynik osiągnięty w ostatnich 10 latach.

Wdrożenie Pakietu Podróżnika stanowi istotny przykład otwarcia się kolei na potrzeby pasażerów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie kompleksowe zapewnienie usługi przewozowej w jednym okienku. Ułatwienie procesu zakupu biletu przyniesie efekt pozytywny nie tylko dla klienta, lecz również dla przewoźników kolejowych, którzy postrzegani będą jako kontrahent przyjazny podróżnemu – zaznacza Maciej Lignowski, prezes PKP SKM w Trójmieście.

Na razie bilet można kupić bezpośrednio w kasach, ale jak zapowiadał wcześniej prezes PKP, przewoźnik zamierza miesiąc, po uruchomieniu sprzedaży wspólnego biletu, wprowadzić specjalną aplikację umożliwiającą dokonanie takiej transakcji w sieci.

Bardzo się cieszę, że Pakiet Podróżnika zaczyna funkcjonować – to duże ułatwienie dla podróżnych, ale i dobry punkt wyjścia do pogłębiania projektu Wspólnego Biletu. Zaczynamy od wspólnego biletu spółek należących do Skarbu Państwa, a kolejnym krokiem będzie – oby jak najszybsze – przyłączenie się do nas kolejowych przewoźników szczebla samorządowego – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

W sierpniu wspólny bilet zaoferowali kolejowi przewoźnicy samorządowi chodzi o ośmiu operatorów: Koleje Mazowieckie, Warszawską Kolej Dojazdową, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, Arrivę, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Oferta obejmuje również autobusy regionalne przewoźnika Arriva.