Merkel dostanie fakturę za Hitlera

Poseł Kukiz‘15 za reparacjami od Niemiec.

Reparacje dla Polski to problem Niemiec. Jestem za tym, żeby wystawić im fakturę za to, co zrobili 70 lat temu - powiedział Marek Jakubiak z Kukiz‘15. Rosjanie także przyczynili się do cierpienia Polski. Przyjdzie też czas na rozmowę z nimi o reparacjach - dodał.