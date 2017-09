Branża elektroniczna liczy na wsparcie bankierów

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” zrzeszająca największe firmy w Polsce z branży nowoczesnych technologii zaapelował do Związku Banków Polskich o wsparcie wprowadzanego przez rząd mechanizmu split payment

Przedsiębiorcy liczą, że banki dostosują system bankowy do nowych regulacji jeszcze przed wejściem w życie nowego obowiązku tak, aby przedsiębiorcy mieli czas na przetestowanie mechanizmu.

Jak zauważa ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, funkcjonowanie firm, zwłaszcza branży związanej z nowoczesnymi technologiami, która przez ostatnie lata była celem karuzel VAT-owskich, opiera się w dużej mierze na zaufaniu do potencjalnych kontrahentów. A ono niestety przez działalność przestępców podatkowych bardzo mocno zostało w ostatnim czasie nadszarpnięte.

Skutek jest taki, że polscy przedsiębiorcy mają problemy np. z uzyskaniem ubezpieczenia od transakcji oraz mają mniejsze szanse w wyścigu z zachodnią konkurencją. Z kolei zagraniczne firmy boją się inwestować w Polsce.

By odwrócić te negatywne trendy, rynek potrzebuje stabilizacji i nowych, gwarantujących bezpieczeństwo norm prawnych. Dlatego tak oczekiwaną przez nas regulacją jest split payment, którego wprowadzenie z całą pewnością pomoże w odbudowie wzajemnego zaufania pomiędzy kontrahentami w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spowoduje też, że biznes będzie się lepiej rozwijał, wzrosną wpływy do budżetu państwa, z kolei banki zyskają bardziej wiarygodnych klientów – podkreślił w liście do ZBP Michał Kanownik.

W ocenie Związku wprowadzenie split payment pozwoli skutecznie egzekwować należne wpływy z podatków do budżetu państwa oraz poprawi sytuację polskich przedsiębiorców, którzy nie będą musieli martwić się o przyszłość swoich firm i będą mogli bezpiecznie funkcjonować na rynku nie narażając się na działania oszustów.

Jako przedsiębiorcy liczymy, że sektor bankowy wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom biznesu i będzie partnerem dla biznesu i administracji we wprowadzeniu tego rozwiązania – zwrócił się do Związku Banków Polskich prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”. Mamy nadzieję na sprawne i szybkie dostosowanie systemu bankowego do nowych wytycznych tak, aby przedsiębiorcy jeszcze przed 1 kwietnia 2018 r., od kiedy, jak planuje rząd, transakcje będą mogły być rozliczane w formie podzielonej płatności, mogli przetestować nowy mechanizm w praktyce – dodał.

Jednocześnie jak przekonuje ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wdrożenie podzielonej płatności to dobra inwestycja

Zdaniem branży nowoczesnych technologii doświadczenie innych państw, takich jak Czechy czy Włochy, gdzie elementy split payment obowiązują, pokazuje, że mechanizm ten się sprawdza. W samych Włoszech, w których split payment ogranicza się do rozliczeń z instytucjami publicznymi, w ciągu ostatniego roku udało się odzyskać niemal 2 mld euro. Dlatego choć wprowadzenie tego modelu w Polsce wiąże się z najróżniejszymi problemami technicznymi i kosztami oceniamy, że są one warte tej inwestycji, która zwróci się w najbliższych latach – napisał w liście prezes Kanownik. I zaapelował: