GAZETA BANKOWA: Prestiż lubi ciszę

Krajowy rynek nieruchomości premium rośnie w ostatnich latach o 6–7 proc., licząc rok do roku. W ubiegłym roku nabywców znalazło prawie 2 tys. nieruchomości, które wycenione były na co najmniej 1 mln zł. Od trzech lat liczba takich transakcji systematycznie wzrasta.

Podobnie jak w przypadku USA czy Wielkiej Brytanii polski rynek nieruchomości premium i luksusowych skoncentrowany jest wokół kilku największych miast, choć i tu widoczne są znaczące dysproporcje, zarówno pod względem ceny nieruchomości, jak i dostępności czy zróżnicowania oferty.

Dane Poland Sotheby’s International Realty, agencji specjalizującej się w ekskluzywnym pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, wskazują, że aż połowa wszystkich transakcji nieruchomościami z wyższej półki przypada na Warszawę.

Firma doradcza REAS policzyła, że w 2016 r. w samej Warszawie sprzedano ok. 850 apartamentów w cenie powyżej 12 tys. zł/mkw., co oznacza wzrost liczony rok do roku na poziomie 70 proc. Zdaniem analityków rynków, jak na realia gospodarki wschodzącej to z pewnością wynik więcej niż zadowalający, doskonale rokujący na przyszłość.

To nie celebryci kreują popyt

Polska to kraj stosunkowo młodych milionerów. Z raportu KPMG wynika, że w Polsce mieszka ponad milion osób zamożnych i bogatych, których roczny dochód przekracza 85 tys. zł brutto. Do 2019 r. liczba ta ma wzrosnąć do 1,3 mln, a ich łączny dochód netto ma sięgnąć 220 mld zł. Liczba osób zamożnych w Polsce dynamicznie rośnie i równie dynamicznie pomnażają one swój majątek. Chętnie też inwestują zgromadzone środki w nieruchomości.

Zdecydowaną większość wśród nabywców stanowią przedsiębiorcy, menedżerowie wyższego i średniego szczebla, a także osoby wykonujące wolne zawody. Transakcje dokonywanie przez gwiazdy być może są głośne i można o nich przeczytać na pierwszych stronach gazet, ale to nie celebryci stanowią większość nabywców – twierdzi Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor zarządzający Poland Sotheby’s International Realty.

Przyjmuje się, że miesięczne zarobki brutto klientów zainteresowanych tego typu lokalami to nie mniej niż 20 tys. zł.

Jego zdaniem większość transakcji, w tym te największe i najbardziej spektakularne, odbywa się w sposób dyskretny i biorą w nich udział osoby przede wszystkim ceniące sobie prywatność.

W bardzo podobny sposób osoby zamożne podchodzą do tematu sprzedaży nieruchomości, dlatego na przykład nie wszystkie oferty dostępne obecnie w sprzedaży w Poland Sotheby’s International Realty można znaleźć na stronie internetowej czy w materiałach promocyjnych. O perełkach na rynku można się dowiedzieć tylko podczas bezpośredniego spotkania z doradcą – dodaje Arkadiusz Wojciechowski.

Duża część wyższej klasy nieruchomości nie trafia nawet na rynek, ich sprzedaż odbywa się poprzez marketing dedykowany do określonej grupy odbiorców lub polecenia.

Szymon Szadkowski

Pełną wersję tekstu o luksusowych nieruchomościach oraz więcej informacji o polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html