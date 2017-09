GAZETA BANKOWA: Luksus kocha dzieci

Robert Lewandowski, najlepiej zarabiający polski piłkarz, w maju został ojcem. Ledwie jego córka przyszła na świat, plotkarskie media ekscytowały się informacjami o drogich gadżetach, jakie sławni rodzice kupili dla małej Klary.

Hitem okazał się wózek, w jakim mała Lewandowska „podróżowała” na spacerach z rodzicami. Był to model Cybex, z kwiatami i papugami, w cenie 7 696 zł. I nie jest to ani jedyny, ani najdroższy model do dyspozycji małej Klary. W sumie – jak donoszą media – rodzice kupili dla córeczki trzy wózki, w tym czarną spacerówkę ze złotymi skrzydłami wspomnianej marki Cybex, z kolekcji Jeremy’ego Scotta, za prawie 10 tys. zł. Nie jest to jednak najdroższy wózek świata. Liderem w tej kategorii jest od lat marka Roddler, z najdroższym modelem w cenie ponad 10 tys. dol., którego podobno używała słynna celebrytka Kim Kardashian.

Luksus w hossie

Według raportu „Bain Luxury Study 2017 Spring Update” firmy Bain & Company, wiodącego doradcy światowego przemysłu luksusowych towarów, wartość globalnego indywidualnego rynku dóbr luksusowych po spowolnieniu sprzedaży w 2016 r. w związku z obawami przed atakami terrorystycznymi i wahaniami kursów, w 2017 r. powróci do wzrostu. Eksperci Bain szacują, że w tym roku wartość globalnego rynku dóbr luksusowych może sięgnąć 259 mld euro (289 mld dol.) przy 249 mld euro wartości w ubiegłym roku.

Tymczasem analityczna firma Future Market Insights (FMI) w raporcie „Luxury Products for Kids Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 2014–2020” wskazuje, że rynek towarów luksusowych składa się z trzech typów konsumentów końcowych, które można zdefiniować jako grupę dorosłych, młodzieży w wieku 13–19 lat i dzieci w wieku 0–12 lat. I choć to najmniejsza grupa konsumentów luksusu, rośnie najszybciej. W 2015 r. było to nawet 25 proc., podczas gdy rynek ogólny rósł o 10–15 proc. Ponadto analitycy FMI wyliczyli, że produkty i usługi dla dzieci stanowiły ok. 7,2 proc. rynku dóbr luksusowych w 2014 r.

Polski rynek dóbr luksusowych jest dużo skromniejszy, choć również rośnie w siłę. Według raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2016”, wartość rodzimego rynku luksusu szacowana jest na ponad 16,4 mld zł, z 15-procentowym wzrostem w porównaniu z rokiem 2015. Idąc tropem ekspertów z FMI, można przyjąć, że struktura polskiego rynku produktów luksusowych nie odbiega szczególnie od światowych trendów, zatem wartość luksusowych produktów dla dzieci powinna wynieść w Polsce co najmniej 1,2 mld zł. Z perspektywy rynku globalnego nie jest to oszałamiająca kwota, ale ma solidny potencjał do wzrostu, gdyż – jak podaje dalej raport KPMG – przybywa nam osób zamożnych i bogatych. Dziś jest ich milion, a łączne dochody szacowane są na ok. 171 mld zł.

„Według prognoz najbliższe lata zapowiadają się obiecująco zarówno pod względem wzrostu liczby osób zamożnych i bogatych, jak i łącznego dochodu, którym dysponują. Prognozujemy, że w 2019 r. w Polsce będzie mieszkać prawie 1,3 mln osób zamożnych i bogatych, a ich dochód netto sięgnie ok. 220 mld zł (dziś wynosi 171 mld zł). Warto jednak podkreślić, że dane te dotyczą wciąż stosunkowo niewielkiej części naszego społeczeństwa, stanowiącej obecnie ok. 3 proc ogółu” – mówił podczas prezentacji raportu Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Rynkowy tort luksusu

Sprzedaż produktów luksusowych wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem całej gospodarki, ale rynek ten jest znacznie bardziej odporny w okresach dekoniunktury. Mimo spadków obrotów handlowych w latach 2008 czy 2012 w innych obszarach, rynek dóbr luksusowych trzymał się mocno na plusie.

Poprzeczka wymogów tego, co uznaje się za luksus, wciąż pnie się u nas w górę, co rynek skrzętnie wykorzystuje, oferując nowe produkty i usługi. Dla części rodziców metka czy logo luksusowej marki są bowiem jak umieszczenie na dziecku pieczątki „Podziwiajcie mój sukces”. Ale nie brakuje też bardzo zamożnych rodziców, którzy kupując najdroższe marki ubrań czy zabawek, robią to z powodu ich jakości, designu, funkcjonalności, a metkę usuwają jeszcze w sklepie.

Longina Grzegórska-Szpyt

