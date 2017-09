Polska firma przejmuje chorwacki port

Największy polski operator portowy OT Logistics przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka. Dzięki porozumieniu akcjonariuszy będzie mógł operacyjnie kierować chorwackim portem - poinformowała firma w piątek w komunikacie

Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców.

Po tym jak OT Logistics zwiększyła swój udział w kapitale Luka Rijeka do 32,56 proc. zawarto umowę współpracy z chorwackimi funduszami emerytalnymi. Chorwackie fundusze emerytalne Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o., kontrolują odpowiednio 15,15 proc. i 8,85 proc. akcji Luka Rijeka. Wraz z OT Logistics akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują 56,56 proc. akcji chorwackiej spółki.

Umowa wspólników została podpisana na okres 7 lat i określa warunki, na jakich strony będą zarządzać spółką i współpracować w zakresie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone przez OT Logistics S.A. Umowa zawiera również zasady rozporządzania akcjami chorwackiej spółki.

Strony zobowiązały się do lock-upu na akcjach Luka Rijeka d.d. przez okres roku i 90 dni od dnia zakończenia wezwania.

Dzięki zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie Luka Rijeka i partnerskiej umowie z innymi akcjonariuszami uzyskujemy realny wpływ na operacyjną działalność portu. Rijeka to bardzo ważne miejsce na transportowej mapie Europy. Według nas może stać się bramą, przez którą popłyną towary z północy Europy do Afryki, na Bliski Wschód i dalej na Półwysep Arabski” - powiedział prezes OT Logistics Zbigniew Nowik. Dodał, że nadal pozostaje aktualny cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50 proc. +1 akcja.