Ogromna inwestycja Orlenu

W zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku uruchomiono turbinę nowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 600 MWe i cieplnej 520 MWt. To największa elektrociepłownia gazowo-parowa w Polsce, która ma zostać włączona do eksploatacji najpóźniej na przełomie 2017 i 2018 r.

Budowę nowej elektrociepłowni na terenie swojego zakładu produkcyjnego PKN Orlen rozpoczął w 2015 r. Pierwsze uruchomienie turbiny i wprowadzenie jej na nominalne obroty to, jak podkreśliła spółka w piątkowym komunikacie, najważniejszy proces technologiczny, określany jako „first fire”.

Budowę nowego bloku energetycznego w Płocku, gdzie znajduje się największy w kraju kompleks rafineryjno-petrochemiczny, realizuje Siemens. Koszt tej inwestycji to 1,65 mld zł.

PKN Orlen przypomniał, że nowy blok energetyczny będzie wytwarzał w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli w kogeneracji uważanej za najnowocześniejszą technologię opartą o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2.

Po oddaniu do użytku bloku w Płocku PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh, co będzie stanowiło ok 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce” - poinformował w piątek płocki koncern.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w czerwcu tego roku oddano do eksploatacji inny blok gazowo-parowy tej spółki, wybudowany we Włocławku o mocy 463 MWe. Inwestycję tę, rozpoczętą w 2013 r., której koszt określano na ok. 1,4 mld zł, zrealizowało konsorcjum General Electric International i SNC-Lavalin Polska. Elektrociepłownia ta wytwarza energię elektryczną i cieplną m.in. na potrzeby włocławskiej spółki Anwil z grupy PKN Orlen. Część energii elektrycznej kierowana jest do Krajowego Systemu Energetycznego.

Nowa elektrociepłownia PKN Orlen w Płocku będzie kierowała 3 TWh energii elektrycznej do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym, a wytworzona tam para będzie z kolei w całości zużywana na potrzeby produkcyjne grupy kapitałowej płockiego koncernu oraz lokalnych odbiorców.

PKN Orlen podał, iż blok energetyczny w Płocku będzie zużywał ok. 0,8 mld metrów sześc. gazu rocznie, co stanowi 0,4 proc. całkowitego zużycia tego surowca w kraju. Spółka zaznaczyła, iż wprowadzenie do eksploatacji jej nowej elektrociepłowni „sprawi, iż Grupa Orlen stanie się największym konsumentem gazu w Polsce na poziomie 2,5 mld metrów sześć.”

PKN Orlen zapewnił jednocześnie, że dzięki zawartemu rok wcześniej kontraktowi z PGNiG grupa kapitałowa płockiego koncernu posiada w pełni zabezpieczone potrzeby w zakresie dostaw gazu do 2021 r.

Jak wyjaśnił płocki koncern, praca bloku gazowo-parowego, który powstał na terenie zakładu głównego spółki „będzie oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska, jak również najnowocześniejszą i najsprawniejszą tego typu na świecie turbinę gazową typu H, która będzie spalała gaz w wysokiej temperaturze przy bardzo niskich emisjach do otoczenia”.

PKN Orlen podał, iż przed pierwszym uruchomieniem nowego bloku energetycznego w Płocku „musiał on przejść szereg czynności technicznych, intensywnych odbiorów i uruchomień umożliwiających wprowadzenie turbozespołu o masie prawie 1000 ton na nominalne obroty, które wyniosły 3000 na minutę”.

Jednostka w Płocku i już uruchomiona we Włocławku cechują się wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku - podkreśliła spółka.

PKN Orlen zawierając umowę z Siemensem na budowę bloku gazowo-parowego w Płocku podpisał jednocześnie kontrakt na serwis głównych urządzeń tej elektrociepłowni, który będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji.

SzSz(PAP)