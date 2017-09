Gronkiewicz Waltz nie chce opublikować filmu o stratach wojennych Warszawy

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna opublikować w języku niemieckim raport o zniszczeniach stolicy opracowany przez administrację Lecha Kaczyńskiego - uważa radny PiS na warszawskim Mokotowie Jacek Ozdoba. Prezydent powinna przestać „bać się Niemców” - dodał.

„Raport o stratach wojennych Warszawy” to opublikowany w 2004 r. dokument opracowany na zlecenie ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego przez zespół ekspertów. Zawiera ewidencje strat ludności cywilnej oraz w infrastrukturze miasta poniesionych w czasie II wojny światowej. Za kadencji Lecha Kaczyńskiego ogłoszono przetarg na tłumaczenie i wydanie raportu w formie albumu. Do wydania jednak nigdy nie doszło.

Apelujemy do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o natychmiastowe wydanie publikacji w języku niemieckim, udostępnienia w formie elektronicznej lub odstąpienia praw autorskich na rzecz innego organu państwa - zaapelował radny Jacek Ozdoba podczas piątkowej konferencji przed stołecznym ratuszem.

Jacek Ozdoba i obecny na spotkaniu adwokat Stefan Hambura uważają, że gdyby Gronkiewicz- Waltz nie wstrzymała decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego o wydaniu raportu dotyczącego zniszczeń Warszawy w języku niemieckim, dziś poziom dyskusji i skali zakłamania historycznego byłby inny.

Być może nie byłoby „polskich obozów koncentracyjnych ” - powiedział radny.

Adwokat podkreślał, że album w języku niemieckim został przygotowany ponad 11 lat temu i do dziś nie został udostępniony opinii publicznej. Jest to jego zdaniem działanie szkodliwe, bo „problem zakłamywania historii jest ogromny”.

Zdaniem Jacka Ozdoby, „prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz obawia się Niemców, co jest niezrozumiałe”.

Prezydent miasta, które hitlerowcy zrównali z ziemią, ma obowiązek dbać o prawdę historyczną i głoszenie prawdy - dodał Hambura.

Radny PiS zaapelował do Hanny Gronkiewicz-Waltz, aby „prawidłowo” prowadziła politykę historyczną miasta.

Prezydent Warszawy powinna pokazywać prawdę historyczną, a nie ją ukrywać” - powiedział Ozdoba.

Rzecznik prezydent Bartosz Milczarczyk zapytany o raport przez PAP, powiedział, że nie jest to raport, ale „zestawienie”. Dodał, że dokument jest w języku polskim i jego zdaniem „nie nadaje się on do przedstawienia jako element uzyskania reparacji”.

Jednocześnie jak informuje TVP Info po wielu prośbach ze strony TVP, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odmówiła emisji filmu „Raport o wojennych stratach Warszawy”, autorstwa Mieczysława Vogta, do którego prawa mają władze miasta.

