Dwukrotnie większa liczba statków w Porcie Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w tegorocznym sezonie odnotował rekordową liczbę zawinięć statków pasażerskich.

Port Gdańsk podsumował tegoroczny sezon wycieczkowców i odnotował kolejny rekord. W 2017 r. do terminali Westerplatte oraz WOC II zawinęły łącznie 63 statki pasażerskie. Ostatnia, 64 awizacja zaplanowana jest już poza sezonem turystycznym - na 29 grudnia br. Oznacza to rekord w liczbie zawinięć wycieczkowców. W poprzednich latach do Portu zawijało średnio 30 jednostek. Terminale pasażerskie Portu Gdańsk cieszą się rosnącą popularnością wśród turystów z m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Francji oraz Hiszpanii.

Do Portu Gdańsk zawinęło w tym roku ponad dwa razy więcej wycieczkowców niż w latach ubiegłych. W sezonie 2018 spodziewamy się jednak kolejnego rekordu. Będziemy wspierać ten trend - planujemy m.in. rozwijać infrastrukturę portu właśnie pod kątem obsługi turystów - Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A

Marina / autor: Port Gdańsk

W planach, w ramach budowy Portu Centralnego, chcielibyśmy zlokalizować terminal, umożliwiający prowadzenie odpraw zagranicznych i awizację jeszcze większych niż dotychczas jednostek. Chcemy wykorzystać walory turystyczne regionu oraz gdańskie lotnisko, aby uczynić Port Gdańsk jeszcze bardziej atrakcyjnym. Inwestycja otworzy z pewnością nowe możliwości biznesowe dla podmiotów kooperujących na terenie Portu. Te „pływające miasteczka” trzeba przecież zaopatrzyć w różne towary i zasilić w paliwo. Profesjonalny terminal umożliwia również wymianę załogi oraz pasażerów, prowadzenie drobnych prac serwisowych na jednostkach, zaś bliskość stoczni pozwala armatorom myśleć o kompleksowych naprawach. Rozpoczęcie realizacji tego projektu planujemy w 2020 roku – dodaje.

Ta inwestycja nie tylko uatrakcyjni ofertę Gdańska turystom zagranicznym, ale będzie też oznaczała korzyści dla lokalnej społeczności. Zmodernizowane zostaną drogi i linie kolejowe, stanowiące niezbędną infrastrukturę dostępową. Rozbudowa Portu w kierunku wschodnim wpłynie niewątpliwie na dzielnicę Stogi, ponieważ rozwinie się tam baza noclegowa oraz oferta gastronomiczna – dodaje Łukasz Greinke.

W 2017 r. Port Gdańsk odnotował ponad 1 mln zł przychodu, którego źródłem była obsługa statków wycieczkowych. Morski ruch turystyczny stanowi także coraz ważniejsze źródło przychodów Trójmiasta. W 2017 roku na pokładzie 63 wycieczkowców przypłynęło do Gdańska ponad 31 tys. osób. Średnie wydatki pasażera w porcie wynoszą ok 80 EURO[1], które przeznacza on na zwiedzanie, transport, pamiątki oraz inne zakupy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej od czerwca do sierpnia Gdańsk odwiedziło łącznie ponad 236 tys. turystów zza granicy. W tym samym okresie do Portu Gdańsk zawinęły statki przewożące łącznie ponad 22 tys. pasażerów. Zestawienie tych liczb uwidacznia istotną rolę, jaką odgrywa Port w obsłudze zagranicznego ruchu turystycznego w Gdańsku.

Viking Star, który przybił do Nabrzeża Obrońców Westerplatte 16 września, należy do norweskiego armatora Viking Ocean Cruisers, liczy 228,3 m długości i należy do grupy największych statków pasażerskich, jakie zawijają do Portu Gdańsk. Wycieczkowce zwykle stacjonują w Porcie od kilku do kilkudziesięciu godzin. W tym czasie pasażerowie zwiedzają Gdańsk i okoliczne atrakcje, m.in. Zamek w Malborku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Stutthof czy Muzeum II Wojny Światowej.

MW, Port Gdańsk