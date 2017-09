Piasek na wyczerpaniu?

Pewne surowce naturalne wydają się być nieskończone. Woda, przykładowo, mimo ewidentnych braków w wielu miejscach świata wciąż wydaje się zasobem, którego na Ziemi nie brakuje. Podobnie ma się sytuacja z piaskiem. Nic bardziej mylnego - świat stoi u progu piaskowego kryzysu. Już wkrótce na globie może zabraknąć tego surowca.

Idylliczne, złote plaże czy nieskończone połacie pustyni - myśląc o takich obrazkach nie wyobrażamy sobie, iż piasek jako surowiec już wkrótce może być towarem deficytowym na naszej planecie. Tymczasem według szacunków uczonych surowca tego już wkrótce może zacząć brakować.

Pierwsze niepokojące sygnały na temat kryzysu piaskowego dotarły do uczonych z Wietnamu - tamtejsze ministerstwo budownictwa publicznego zleciło zbadanie dostępności piasku wykorzystywanego podczas budów. Wyniki ekspertyzy były szokujące, bowiem okazało się, iż do roku 2020 w kraju może zabraknąć tego surowca.

To skłoniło uczonych do dalszych badań - wyniki nie były pocieszające, bowiem światu grozi istny, piaskowy kryzys. Surowiec ten bowiem odnawia się bardzo powoli a obecnie jego przemysłowe wykorzystanie (np. w budownictwie) jest najwyższe w historii.

Piasek oraz żwir to obecnie dwa najbardziej eksploatowane surowce na świecie, w 2017 roku przebiły nawet paliwa kopalne czy biomasę -piasek to kluczowy surowiec wykorzystywany w produkcji betonu, szkła czy elektroniki ale nie tylko, bowiem piasek wykorzystuje się też podczas klęsk żywiołowych. W 2010 roku wydobyto 11 miliardów ton piasku tylko do wykorzystania w budownictwie a branżą wydobywcza tego surowca warta była w 2016 roku 8,9 mld dolarów. Ostatnie 5 lat to dalszy wzrost w tym segmencie - wydobycie w tym okresie wzrosło o 24 proc. Jeśli dodamy do tego fakt, iż zdaniem ekspertów wiele państw zaniża dane na temat wydobycia kryzys może być już blisko.

Dawniej wydobycie piasku było przemysłem czysto lokalnym jednak w ostatnich latach trend ten gwałtownie się zmienia - państwa takie jak Indie czy Bangladesz już importują piasek z powodu braków tego surowca na własnym terytorium. Sytuacja jest na tyle poważna, iż ONZ w swojej agendzie na temat Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku wskazuje na kryzys piaskowy jako jedno z istotniejszych wyzwań stojących przed światowymi gospodarkami. Na razie jednak żaden kraj świata nie wprowadził regulacji mających na celu bardziej odpowiedzialne wydobycie i wykorzystanie surowca jakim jest piasek.

