Nowy sposób na poprawę jakości powietrza

Pieniądze z eliminacji torebek foliowych zostaną przeznaczone na poprawę jakości powietrza - mówił w poniedziałek podczas konferencji Jak rozwiązać problem smogu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Wicepremier przypomniał, że jest już rozporządzenie dotyczące jakości kotłów. Zapowiedział, że kopciuchy zatruwające powietrze w wielu miejscach Polski zostaną wyeliminowane przez regulacje.

Dla nas jest to też problem społeczny od strony ubóstwa energetycznego. My patrzymy na to zarówno przez pryzmat czystego powietrza dla wszystkich ludzi, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że są ludzie, których nie stać na wymianę kotłów dzisiaj, których nie stać jest na paliwo o przyzwoitej jakości - powiedział.