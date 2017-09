Roboty odbiorą ludziom pracę? Oto zagrożone zawody

Roboty odbiorą ludziom pracę? Jeszcze nie, ale rewolucja technologiczna przed nami - niektóre zawody przejdą ewolucję, inne zostaną kompletnie wymazane z mapy rynku pracy.

Sto lat temu populacja koni w USA wynosiła 26 mln zwierząt. Z czasem liczba ta zaczęła spadać wskutek rozwoju silnika spalinowego a co za tym idzie - motoryzacji. Pogłowie koni przełożyło się na zmiany na rynku pracy - upadły liczne stadniny a także firmy produkujące powozy i dyliżanse. Jak wskazuje analityk Gartnera Robert Hetu - obecnie także stoimy przed obliczem poważnych zmian na rynku pracy.

Hetu od lat bada zmiany na rynku pracy związane z wdrażaniem nowych technologii. Analityk stosuje metodologię porównawczą, przydatną w wypadku badania historycznych przemian w gospodarce. To właśnie on porównuje obecny trend wzrostu automatyzacji do sytuacji sprzed stu laty kiedy to konie mechaniczne zastąpiły żywe konie - i wskazuje, iż rynek pracy czekają gwałtowne zmiany. Które zawody są najbardziej zagrożone?

W USA roboty, rozwiązania oparte na automatyzacji oraz SI już wkrótce mogą z rynku pracy zmieść stanowiska kasjera czy kioskarza. Coraz więcej firm (choćby CVS, McDonalds’ czy Wendy’s) wprowadza zautomatyzowane punkty obsługi zaś koncern Amazon w grudniu ubiegłego roku zaprezentował niemal w pełni zautomatyzowany sklep Amazon Go. Smutnym faktem jest potrzeba eliminacji miejsc pracy w handlu, sprzedaży - mówi Robert Hetu i dodaje - Sprzedaż detaliczna z czasem będzie musiała przejść na pełną automatyzację.

Zagrożeni utratą pracy na rzecz robota są także kierowcy. Firma Uber już pracuje nad systemem autonomicznych samochodów, w których z czasem kierowca będzie zbędny. Vivek Wadhwa, autor książki „Kierownica bez kierowcy” i analityk wskazuje, iż do roku 2020 pracę kierowcy utracić może nawet 5 milionów osób - to wszystko efekt postępującej automatyzacji. Także zawód kuriera może zostać wyparty, bowiem już teraz coraz więcej paczek dostarczanych jest w USA przez drony, choć należy przyznać, iż tego typu usługi nadal znajdują się w fazie eksperymentalnej.

A które zawody nie zostaną zagrożone przez roboty? Praca lekarza i pielęgniarki, według Technology & Innovation Foundation nie będą jeszcze przez długi czas zagrożone. Owszem - maszyny potrafią obecnie wykonywać dokładne badania ale psychologia wskazuje, iż pacjenci preferują kontakt z żywym lekarzem niż automatem.

Co zaskakujące także zawód trenera sportowego ma niewielkie szanse na zanik wskutek postępu robotyzacji gospodarki. Andrew McAfee i Erik Brynjolfsson, uczeni z amerykańskiej MIT badający procesy automatyzacji wskazują, iż ten zawód należy do grupy najmniej narażonej na zanik wskutek postępów robotyki. Nikt tak nie oceni możliwości potencjalnego zawodnika jak druga istota ludzka. Maszyna może stworzyć dynamicznie algorytm, ale wciąż pozostaje kwestia intuicji, wyczucia i empatii - obecna przecież u najlepszych trenerów sportowych - mówią uczeni. Podobnie wygląda sytuacja w zawodzie kosmetolog i fryzjer - te zawody, zdaniem analityków, to nie tylko wykonywane usługi ale też specyficzna relacja z klientem. Prezydent Barack Obama w jednym z wywiadów stwierdził, iż człowieka z jego zaufanym fryzjerem łączy szczególna więź - badania naukowców potwierdzają opinię byłego prezydenta USA.

Inną grupą zawodową, która musi wykazać się empatią - cechą jakże obcą maszynom - są pracownicy socjalni. Zdaniem McAfee i Brynjolfssona ten zawód także w dłuższej perspektywie nie zostanie zastąpiony przez maszyny, choć sam sposób kontaktowania się z pracownikiem może ulec zmianie. Bezpośredni kontakt nie będzie konieczny, wystarczy laptop i wideokonferencja - mówią uczeni. Wśród zawodów niezagrożonych wyginięciem są też autorzy tekstów piosenek, choć sama muzyka może być już komponowana przez maszyny. Niedawno komputerowy algorytm napisał i nagrał całą płytę z muzyką pop. Choć uczeni wskazują, iż maszyna nie jest w stanie zawrzeć niezbędnych emocji wymaganych do tego by dana piosenka poruszyła słuchacza, to już dobór odpowiednich instrumentów i aranżacji jak najbardziej mieści się w spektrum możliwości robotów.

