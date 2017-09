PARP ma nową pulę środków dla start- upów

Wsparcie PARP dla start-upów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór do pilotażowego projektu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Pula pieniędzy przewidziana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców to 470 tys. zł - poinformowała PARP

Jak podała w komunikacie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości inicjatywa jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, „którzy znajdują się na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej oraz posiadają dokument potwierdzający nawiązanie wstępnej relacji z inwestorem”.

Dwie trzecie start-upów finansuje się ze środków własnych. I to wystarcza na starcie, czy w początkowej fazie realizacji projektu, minimalizuje problemy w przypadku niepowodzenia. Ale przychodzi taki etap działalności młodych firm, kiedy rozwój innowacyjnego produktu czy usługi wymaga poszukania inwestora. Ważne, żeby relacje między inwestorem, a właścicielem pomysłu były partnerskie. Dlatego uruchomiliśmy usługę wsparcia prawnego dla start-upów na etapie podpisywania przez nich umowy inwestycyjnej - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, prezes PARP Patrycja Klarecka.

PARP oferuje indywidualne doradztwo prawne wybranych kancelarii w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej i negocjacji jej warunków. Maksymalne wsparcie dla przedsiębiorstwa wynosi 10 tys. zł i jest finansowane z budżetu państwa.

Łączna pula środków przewidziana dla przedsiębiorców to 470 tys. zł. Wnioski można składać do czasu jej wyczerpania lub do ostatniego dnia naboru - 17 października br.

SzSz(PAP)