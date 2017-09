Podwyżki w warzywniaku. Owoce są drogie

Wiosenne przymrozki sprawiły, że owoców jest znacznie mniej niż przed rokiem. Również sadom w Europie Zachodniej pogoda dała się we znaki

Najbardziej uszkodzone są w tym roku te stare odmiany takie jak: Lobo, Cortland, Jonagoldy i Idared. Najmniej ucierpiały Gloster, Ligol, Gala i Champion.

Tegoroczne prognozy zbiorów jabłek wynoszą od 2,3 miliona ton do 2,6 miliona ton. To o milion ton mniej niż w czyli o milion ton mniej niż w 2016 roku (mniej o 35 proc.). Bardzo duże straty w sadach jabłoniowych i gruszowych są w rejonie sadowniczym Warki i Grójca, w mniejszym stopniu ucierpiały sady w zachodniej części Polski.

Ceny jabłek, w ofercie hurtowej Rynku w Broniszach, wahają się od 30 zł do 45 zł za skrzynkę 15 kg. Czyli od 2 do 3 zł za kilogram. Jest to o połowę więcej niż rok temu - informuje Małgorzata Skoczewska rzecznik prasowy Rynku Hurtowego Bronisze.

Śliwek może być w tym roku mniej nawet 40% co oczywiście wpływa na ceny, które w są w niektórych odmianach nawet dwukrotnie droższe porównując z cenami 2016 r. Teraz ceny wahają się od 3,50 do 6 zł za krajowe węgierki i odmiany wielkoowocowe. Mniej mamy także gruszek i są one znacznie mniejsze, z powodu braku w owocach gniazd nasiennych, zniszczonych przez wiosenne mrozy.

Sadownicy chcąc uratować choć w części plony gruszek opryskiwali sady specjalną substancją gibereliną (fitohormon wzrostu roślin). Dzięki temu udało się utrzymać owoce i stymulować ich wzrost, ale gruszki nie mają gniazd nasiennych. Można śmiało zjeść taką gruszkę w całości. W ten sposób wyhodowane owoce są mniejsze i mają tendencje do opadania - tłumaczy Małgorzata Skoczewska.

Nie ma szans, aby obniżyć ceny w Polsce dzięki importowi z Zachodniej Europy. W Hiszpanii i Włoszech również tegoroczna pogoda mocno obniżyła zbiory owoców.

Na szczęście, lepiej wygląda sytuacja pod względem cen warzyw. Ceny pomidorów i papryki są na poziomie sprzed roku. Zaczynają się wykopki, więc tanieją ziemniaki. Całkiem nieźle wyglądają ceny marchwi. Tylko fasolka szparagowa mocno zdrożała. Jej ceny również są dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.