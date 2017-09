Powoli żegnamy się z węglem

Minister energii przygotowuje decyzję rządu o budowie pierwszej elektrowni jądrowej kierując się względami bezpieczeństwa i ochrony środowiska - zapowiedział w Wiedniu wiceszef resortu Andrzej Piotrowski.

Piotrowski uczestniczy w 61. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - podał w poniedziałek resort.

Jak dodał, Polska do zaspokojenia swoich potrzeb elektroenergetycznych w ponad 85 proc. wykorzystuje węgiel.

Do roku 2050 ulegnie to redukcji do 50 proc. Będzie to w naszym przekonaniu droga do zniwelowania deficytu energii elektrycznej wynikającego z dynamicznego rozwoju elektromobilności przez czystą, dyspozycyjną i efektywną kosztowo energię jądrową - dodał