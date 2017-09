Porozumienie klimatyczne - Macron liczy na Trumpa

Podczas rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w poniedziałek prezydent Donald Trump potwierdził w swą czerwcową decyzję o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Francuski przywódca nie traci nadziei, że uda się znaleźć kompromis.

Podczas poniedziałkowego spotkania z prezydentem Francji, który jak inni światowi przywódcy przybył do Nowego Jorku w związku z 72. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Trump podtrzymał opinię, że paryskie porozumienie klimatyczne było „krzywdzące” dla Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że oczekuje dalszych rozmów na ten temat.

„Trump i Macron nie rozmawiali o tym, jakie ewentualnie warunki byłyby do zaakceptowania dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o renegocjację warunków porozumienia” - wskazuje agencja Reutera, powołując się na wysoko postawionego urzędnika w Białym Domu.

Francja ma wciąż nadzieję przekonać Stany Zjednoczone do niewycofywania się z porozumienia paryskiego, mimo że „w poniedziałek Biały Dom ponownie potwierdził swą intencję wyjścia z układu w związku z niemożnością znalezienia bardziej korzystnych dla Stanów Zjednoczonych warunków” - pisze z kolei w komentarzu AFP.

Agencja przypomina, że francuski prezydent planuje zwołanie 12 grudnia kolejnego szczytu w Paryżu dla ratowania porozumienia podpisanego przed dwoma laty.

Szanse na to, by Biały Dom zrewidował swą czerwcową decyzję o zawieszeniu udziału w porozumieniu nie są jednak zbyt wielkie. Doradca prezydenta USA ds. gospodarczych Gary Cohn przedstawił podczas spotkania z ministrami energii najbardziej uprzemysłowionych krajów stanowisko USA, które „sprowadza się do wycofania się do czasu znalezienia bardziej dogodnych dla USA warunków” - pisze AFP.

Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego na mocy decyzji prezydenta Trumpa, który 1 czerwca ogłosił, że jego kraj „całkowicie wstrzymuje wprowadzanie w życie niewiążącego porozumienia paryskiego oraz drakońskich finansowych i gospodarczych obciążeń, jakie umowa ta nakłada na USA”.

Decyzję o wycofaniu USA z porozumienia klimatycznego Trump argumentował tym, że partycypowanie w tym porozumieniu osłabiłoby amerykańską gospodarkę, zmniejszyłoby liczne miejsca pracy i naruszyłoby suwerenność narodową.

Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie COP23 podpisało 195 krajów i ratyfikowało dotąd 147 państw, a USA uczyniły to we wrześniu ubiegłego roku.

Państwa zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do wyraźnie mniej niż 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Wymaga to zredukowania globalnej emisji gazów cieplarnianych, w której udział USA wynosi według porozumienia paryskiego 17,89 proc. Wyprzedzają je pod tym względem tylko Chiny z udziałem 20,09 proc. (PAP)