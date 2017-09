Zielona energia w obywatelskim modelu?

Pracownia Finansowa jako jedna z pierwszych firm w Polsce sfinansowała park wiatrowy w modelu obywatelskim. Zaprosiła duże grono inwestorów prywatnych w ramach crowdfundingu, aby zrealizować inwestycję. Obecnie zarządza siedmioma elektrowniami wiatrowymi – każda z nich zasila około dwóch tysięcy gospodarstw domowych.

– To stanowi już pokaźną sumę energii. Kolejnych trzynaście projektów jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę – powiedział Maciej Musiał, prezes Pracowni Finansowej – Każdego miesiąca Pracownia stara się podnieść efektywność inwestycji. Chociaż ubiegły rok był najgorszym okresem w branży, wygenerowaliśmy zyski dla naszych inwestorów w przedziale między 2 a 5 proc. Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to zadowalający wynik. Przez wprowadzenie nowych rozwiązań udało się obniżyć koszty serwisowania urządzeń. Według Pracowni Finansowej najlepszą sytuacją dla całej branży byłoby zlikwidowanie jakiejkolwiek pomocy czy dotacji dla jakichkolwiek uczestników rynków energetycznego. Wówczas najlepsze firmy by przetrwały, najsłabsze odpadły, a ludzie mieliby w domu tańszą, czystszą i łatwiej dostępną energię elektryczną. Obecnie Pracownia Finansowa jest na etapie zdobywania koncesji na spółkę zajmującą się obrotem energią, aby podnieść marże ze sprzedaży. Cały czas podejmujemy kroki, by zwiększyć rentowność naszych projektów i przynosić zyski naszym inwestorom – dodał Musiał.

eNewsroom.pl/ as/