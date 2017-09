Rynek TV i video w internecie - nierówny wzrost

Analitycy PwC prognozują, że rynek mediów i rozrywki w Polsce będzie rósł w latach 2017-2021 średnior o 3,34 proc. rocznie. W 2021 roku przychody sektora mają, według prognozy, sięgnąć ok. 45,3 mld zł. Na przełomie roku może też dojść do historycznej zmiany - wydatki na reklamę internetową w Polsce przekroczą wydatki na reklamę TV. Dojdzie do tego znacznie szybciej niż wcześniej prognozowano.

Rynek reklamy mobile gwałtownie przyspieszył i to on będzie powodem tego historycznego momentu. Według raportu „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021” w bieżącym roku po raz pierwszy wartość rynku reklamy internetowej w Polsce przewyższy wartość reklamy telewizyjnej. Analitycy PwC prognozują, że w kolejnych latach segment telewizyjny będzie stale rósł (średniorocznie 0,8 proc. w latach 2016-2021), ale dynamiczny rozwój reklamy internetowej będzie powodował powiększanie się różnicy pomiędzy oboma segmentami rynku. Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce ma, zgodnie z prognozą, wzrosnąć z 838 mln USD w 2016 roku do 1,5 mld USD w 2021 roku.

Transformacja cyfrowa i związane z nią konsekwencje nie omijają branży mediów i rozrywki. Dotyczy to przede wszystkim zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń konsumentów. Nowe pokolenie, tzw. digital natives, od początku przyzwyczajone do korzystania z technologii cyfrowych, wywiera coraz większy wpływ na ten sektor. Dla obecnych na rynku graczy oznacza to konieczność zmiany obecnych modeli biznesowych lub wręcz stworzenia zupełnie nowych – mówi Adam Krasoń, prezes PwC Polska.

Rok 2017 może przynieść prawdziwy przełom na rynku reklamy. Po raz pierwszy wartość reklamy internetowej ma szansę przewyższyć wartość reklamy telewizyjnej. Może do tego dojść na przełomie tego i przyszłego roku. Choć segment telewizyjny będzie rósł, to dynamiczny rozwój reklamy internetowej – głównie za sprawą mobile i mediów społecznościowych - zapewni trwale rosnącą dominację internetu na rynku reklamy.

W 2016 roku wartość rynku reklamy telewizyjnej wynosiła 896 mln dolarów. W kolejnych latach średnioroczny wzrost wyniesie 0,8%, a cały segment w 2021 r. osiągnie wartość 932 mln dol. Z kolei tempo rozwoju rynku reklamy internetowej będzie dwucyfrowe, dlatego jego wartość z 838 mln dol. obecnie do 2021 r. zmieni się na 1,5 mld dol.

W ciągu najbliższych pięciu lat wydatki na reklamę internetową będą nadal rosły w najszybszym tempie, ponad dwukrotnie przekraczając tempo wzrostu całego rynku reklamowego. Będzie to oczywiście skorelowane z rosnącą rolą internetu, za pośrednictwem którego konsumujemy coraz więcej treści medialnych i rozrywkowych. Siłą napędową rozwoju pozostanie również dynamicznie rosnący segment reklam na urządzenia mobilne_ - mówi Paweł Wesołowski, partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce.

Natomiast w zakresie popularności reklamy telewizyjnej sprawy nie mają się już tak dobrze.

Jednocześnie prognozy wzrostu rynku reklamy telewizyjnej wydają się być mniej optymistyczne, przede wszystkim ze względu na szybsze przenoszenie konsumpcji treści wideo do internetu oraz ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów oraz możliwymi ograniczeniami reklamy ważnych dla tego segmentu grup produktów._ - dodaje.

Prognoza PwC wskazuje, że segment wideo w internecie będzie się w Polsce rozwijał w średniorocznym tempie 12,2%. w latach 2016-2021 i w 2021 roku osiągnie wartość 157 mln USD.

Z kolei polski rynek płatnej telewizji cechuje duża dojrzałość i nasycenie. Liczba odbiorców będzie rosła bardzo powoli i sięgnie w 2021 roku 11,2 mln gospodarstw domowych. Oznacza to, że średnioroczna stopa wzrostu w przypadku płatnej telewizji, to tylk 0,1%. Z uwagi na powolny wzrost operatorzy koncentrują się obecnie na zwiększaniu przychodów z istniejących klientów. Dzięki tym działaniom w 2021 ich wpływy osiągną pułap 1,75 mld dolarów, wobec 1,72 mld obecnie.

Telewizyjne sieci satelitarne na koniec 2016 roku docierały do 5,93 mln gospodarstw domowych. Za sprawą średniorocznej stopy spadku wynoszącej -0,5%, wartość ta zmaleje do 5,8 mln w 2021 roku, wciąż jednak utrzyma się ich przewaga nad sieciami kablowymi, które w okresie objętym prognozą nie urosną. Jednocześnie cały czas na znaczeniu zyskuje technologia IPTV (przesyłania sygnału telewizyjnego za pośrednictwem internetu). W tym obszarze średnioroczna stopa wzrostu wyniesie aż 7,1% i w 2021 roku z tego rodzaju rozwiązań korzystać będzie ponad 611 tys. abonentów.

Zatem, potwierdza się to, co wszyscy w branży reklamowej zgodnie już od jakiegoś czasu powtarzają: wideo w Internecie ma nie tylko ogromny, ale największy potencjał.

Wideo w internecie cieszy się więc największą i najszybszą stopą zwrotu z inwestycji. Jednak złapanie uwagi widza jest sporą sztuką - o sukcesie i przykuciu uwagi nie decyduje już pierwszych 6 sekund. Ten czas się drastycznie skrócił. Jak takze w swoim najnowszym raporcie podaje agencja reklamowa Deloitte Digital za danymi Facebooka, o sukcesie tegoż decydują pierwsze 2 sekundy.

Tylko nieliczne filmy przyciągają miliony widzów. Jak podkreślają eksperci Deloitte Digital, zwrócenie uwagi widza to jedno z największych wyzwań branży wideo. Tym bardziej, że w przepełnionym treścią Internecie, coraz trudniej pozyskać zaangażowanego odbiorcę.

Tym bardziej cieszą nas coraz lepsze wyniki oglądalności i zaangażowania telewizji wPolsce.pl. - 1 mln 362 115 obejrzeń w ciągu ostatnich 30 dni (źródło: Socialblade), wzrost ▲110% miesiąc do miesiaca.

Zapraszamy do oglądania.

Redakcja