Enea dofinansuje utalentowane dzieci

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczął się nabór zgłoszeń do Enei Akademii Talentów, w której uczniowie mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 3 tys. zł, a szkoły o granty o wartości 10 tys. zł. Zgłaszać się mogą uczniowie od V klasy wzwyż i gimnazjów, którzy mają udokumentowane osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce lub sporcie

Program kierowany jest do uczniów i placówek z tych obszarów Polski, na których Grupa Enea jest szczególnie aktywna biznesowo. To przede wszystkim województwa północno-zachodnie, a także okolice Kozienic, Połańca, Białegostoku i Łęcznej na Lubelszczyźnie.

Enea Akademia Talentów to cenna inicjatywa na mapie projektów prowadzonych przez duże przedsiębiorstwa na rzecz środowiska szkolnego – przyznał Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z myślą o swoich uczniach, szkoły coraz częściej poszukują projektów i inicjatyw wykraczających poza ich standardowe działania. Jestem pewien, że nie zabraknie chętnych, którym będzie zależało na rozwoju i odpowiedzialnym wychowaniu kolejnych pokoleń – dodał Kulasa. Każdy z nas był kiedyś uczniem, jesteśmy też rodzicami i mamy świadomość, jak wiele wysiłku na co dzień trzeba wkładać, by umożliwić naszym pociechom rozwój w wybranym kierunku, zgodnie z ich predyspozycjami i marzeniami. Potrzeba na to chęci, czasu i energii, ale też pieniędzy, które umożliwiają udział w dodatkowych kursach, wyjazdach, zakup potrzebnego sprzętu lub wyposażenia – mówił Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych. Nasz projekt jest dla wszystkich. Młodych muzyków, aktorów, miłośników geografii czy historii, sportowców różnych dziedzin, słowem – dzieciaków, które mają w sobie potencjał i chcą go rozwijać. Będziemy nagradzać również szkoły, którym zależy na pracy z młodzieżą i rozwoju ich talentów także poza standardową ofertą lekcyjną – dodał wiceprezes Adamczak.

Zgłoszenia do Akademii Talentów przyjmowane są do 15 października, wyłącznie poprzez stronę www.enea.pl/pl/akademiatalentow. W drugim etapie, do którego jury zakwalifikuje maksymalnie 36 uczniów i 30 szkół, będzie do przygotowania zadanie konkursowe. Najlepsi zostaną wybrani przez jury oraz w głosowaniu internautów. Zwycięzców – uczniów i szkoły – poznamy 10 stycznia 2018 r.

W inauguracji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym uczestniczyli również uczniowie VII klasy Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. Placówka korzysta już z innego programu Enei, promującego aktywność fizyczną wśród najmłodszych – Enei Akademii Sportu. Goście zwiedzali Zieloną Wystawę poświęconą działaniu wahadeł, był też czas na własne eksperymenty.