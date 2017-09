Jedna nowa zasada Trumpa a oszczędność 645 mln USD

Zgodnie z opublikowanym we wtorek raportem American Action Forum wprowadzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa zasada, że jedna nowa regulacja prawna musi zastąpić dwie stare regulacje, pozwoliła zaoszczędzić budżetowi 645 mln dolarów.

Wprowadzenie tej zasady było jedną z obietnic wyborczych Trumpa w zeszłorocznej kampanii prezydenckiej. Republikanie w ostatnich miesiącach skupili się na zmniejszaniu liczby regulacji prawnych. Korzystając z ustawy o przeglądzie kongresowym (Congressional Review Act - CRA), republikańscy kongresmeni anulowali 14 rozporządzeń poprzedniego prezydenta Baracka Obamy wydanych pod koniec jego kadencji.

Dodatkowo 30 stycznia br. prezydent Trump podpisał także rozporządzenie wykonawcze o numerze 13 771 wprowadzające zasadę, że jedna nowa regulacja prawna musi zastąpić dwie stare.

Administracja jest w drodze do osiągnięcia wyznaczonego na rok 2017 celu. Może go nawet przekroczy. Większość agencji rządowych nie opublikowała jeszcze miarodajnych danych, ale cel rozporządzenia 13 771 jest jasny: by pod koniec roku fiskalnego roczne jego koszty „nie były wyższe niż 0” - podaje raport.

Nawet na początku obowiązywania rozporządzenia administracja zaoszczędziła na cięciach regulacji 645 mln dolarów, a następne co najmniej 600 mln jest w drodze_ - zakończył raport analityk ds. regulacji prawnych Dan Goldbeck.

American Action Forum to organizacja non-profit założona w 2009 roku. Nie jest związana z żadną formacją polityczną. Jej działalność skupia się na edukacji społeczeństwa w kwestii wyborów regulacji prawnych, jakie stoją przed USA. Jest ona zarządzana przez byłego dyrektora Biura Budżetowego Kongresu (Congressional Budget Office) Douglasa Holtza-Eakina.

MW, PAP