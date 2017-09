Ile naprawdę pracują Polacy?

Polacy pracują średnio 45 godzin tygodniowo; najwięcej czasu w pracy spędzają ci, którzy otrzymują wynagrodzenie ponad 3999 zł oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - wynika z badania Kantar Millward Brown dla Work Service.

W badaniu podkreślono, że średni tygodniowy czas pracy wzrasta wraz z zarobkami. Najwięcej pracują osoby, które otrzymują pensje powyżej 3 tys. 999 zł. W ich przypadku średni tygodniowy czas pracy wynosi nieco ponad 50 godz. Średni tygodniowy czas pracy osób, które zarabiają od 3 tys. do 3 tys. 999 zł wynosi 46,6 godz. Osoby, których miesięczna pensja waha się od 2 tys. do 2 tys. 999 zł średnio pracują 43,8 godz. w tygodniu. Średnio 42,2 godz. w tyg. pracują pracownicy zarabiający do 1999 zł.

Co ciekawe - zaznaczono w raporcie - mężczyźni pracują o ponad 5,5 godziny dłużej niż kobiety, co również przekłada się na różnice w płacach u obu płci.

Z badania wynika, że najwięcej czasu obowiązkom zawodowym poświęcają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - aż 72 proc. pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a średnia dla tej grupy to 55 godzin. „1/3 zatrudnionych na pełen etat spędza w miejscu zatrudnienia ponad 40 godzin. To dowód na to, że nadgodziny dotyczą w dużym stopniu ludzi na umowach o pracę” - czytamy w raporcie. Średnia liczba godz. w tygodniu dla osób zatrudnionych na nie pełen etat wynosi 33,8. Nieco więcej średnio w tygodniu pracują zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło - 42,7 godz.

Dyrektor Zespołu Analiz w Work Service Andrzej Kubisiak podkreślił, że Polacy już teraz są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów. „To potwierdza tezę Narodowego Banku Polskiego, który zwraca uwagę, że rośnie liczba nadgodzin, co przekłada się na większą presję płacową. Niskie inwestycje w połączeniu z deficytami pracowników sprawiają, że firmy, żeby utrzymać produkcję, muszą jednak wydłużać czas pracy osobom już zatrudnionym. Długofalowo nie jest to jednak rozwiązanie, bo osoba przepracowana jest mało efektywna. A za nadgodziny trzeba pracownikom zapłacić. To spowoduje wzrost kosztów personalnych, co docelowo odczujemy wszyscy w cenach produktów - skomentował w badaniu.

Zwrócił uwagę, że tam, gdzie pojawia się możliwość wydłużania czasu pracy, wielu pracowników sięga po nadgodziny, aby zwiększyć swoje dochody. „Z naszych badań wynika, że różnica między osobami o największych a najmniejszych dochodach wynosi 8 godzin tygodniowo czyli jeden dzień roboczy” - dodał Andrzej Kubisiak.

Badanie „Barometru Rynku Pracy VIII”, zrealizowane między 19-24 lipca 2017 r. zostały opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown S.A. Badanie zostało zrealizowane na próbie osób pracujących (N=515) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000. Sondaż przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATIBUS. (PAP)