Coraz więcej młodzieży w Polsce chce pracować

Odsetek młodych osób w wieku do 24 lat, które pracowały, wynosił w Polsce 29,5% w I kw. br. wobec średniej unijnej 34,2% (jak wynika z danych OECD)

Wskaźnik ten będzie w Polsce wzrastał, co dodatkowo wzmocnią pracujący u nas studenci z Ukrainy, i w ciągu 3-5 lat powinien osiągnąć poziom średniej Unii Europejskiej, wynika z prognozy Personnel Service. Co istotne, gdybyśmy osiągnęli ten wynik, liczba pracujących młodych osób mogłaby się zwiększyć o ponad 200 tys.

Młodych i pracujących osób polski rynek pracy nigdy tak bardzo nie potrzebował jak teraz. Wynika to z jednej strony z najniższego w ostatnich latach bezrobocia, a z drugiej z niżu demograficznego, który pracodawcy bardzo mocno odczuwają. Dlatego każda dodatkowa siła robocza jest na wagę złota. Młodzi Ukraińcy czy Białorusini, którzy nie tylko przyjeżdżają tu studiować, ale też coraz częściej w tym samym czasie pracują, stanowią ratunek dla kawiarni, restauracji czy sklepów. Co istotne, w warunkach mniejszej dostępności młodej kadry, pracodawcy bardziej o nią zabiegają i oferują większą elastyczność czy lepsze warunki płacowe - powiedział prezes Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

W ostatnim roku akademickim na polskich uczelniach studiowało ponad 65 tys. zagranicznych studentów, wśród których aż 54% stanowiły osoby z Ukrainy, jak wynika z cytowanych w komunikacie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że młodzi Ukraińcy często decydują się na łączenie pracy z nauką, co jest dobrą informacją dla polskich pracodawców, którzy chętnie sięgają po młodą kadrę. Ofert pracy dla studentów nie brakuje, szczególnie w takich branżach jak usługi, handel, gastronomia czy logistyka. Średnie stawki godzinowe sięgają od 9,6 do nawet 12 zł netto na godzinę - czytamy dalej.

Z raportu Narodowego Banku Polskiego „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce” wynika, że już połowa ukraińskich studentów w Polsce pracuje, przypomniano także w materiale. Najwięcej ofert pracy czeka na nich obecnie w handlu, gastronomii, call center, pracach biurowych czy logistyce.

Najlepiej można zarobić w logistyce, gdzie średnie zarobki dla studentów z Ukrainy wahają się od 11 do 12 zł netto na godzinę. W usługach, a konkretnie w telefonicznej obsłudze klienta zarobki są na poziomie 10,7-11,2 zł netto za godzinę. Osoby na podstawowych stanowiskach biurowych mogą liczyć na 10-10,65 zł netto za godzinę. W sklepie i restauracji można zarobić 9,7-10 zł netto na godzinę, choć warto pamiętać, że w przypadku kelnerów czy barmanów napiwki mogą wpłynąć na znaczne podwyższenie pensji - czytamy też w komunikacie.

Łączenie pracy z edukacją to dla wielu młodych Ukraińców jedyny sposób na utrzymanie się w Polsce. To właśnie dzięki pracy opłacają podstawowe wydatki związane m.in. z utrzymaniem mieszkania lub zdobywają środki na wyjście do kina czy teatru. Dodatkowo, najmłodsi pracownicy zdają sobie sprawę, że zatrudnienie w czasie studiów to pierwsze możliwości zdobycia praktycznych umiejętności i wpisu do CV, które mogą mieć znaczenie w przyszłości - podkreślił Inglot.