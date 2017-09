Oto najlepsze start-upy

19 września 2017 roku w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbył się Demo Day, organizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o., program akceleracyjny Space3ac Intermodal Transportation. Siedem młodych spółek technologicznych zaprezentowało stworzone w ramach akceleratora projekty, których celem jest odpowiedź na wyzwania, jakie postawiły przed nimi duże firmy sektora transportu intermodalnego.

Wykorzystujące techniki i dane satelitarne polskie spółki technologiczne przez całe lato uczestniczyły w akceleratorze pracując nad swoimi projektami. Ich działania wspierało ponad 40-stu mentorów i ekspertów przy dofinansowaniu z budżetu programu. Efekty zaprezentowali podczas Demo Day, a ich postępom przyglądali się m.in. inwestorzy, przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej.

theConstruct wdraża system wizualizacji przestrzennej i nieruchomości na terenie portu na podstawie modeli CAD i prezentacji rozszerzonych informacji z systemów ERP i BIM. Parkanizer pracuje nad usprawnieniem ruchu samochodowego i niwelowaniem zatorów drogowych w porcie.

Full Fresh Air opracowuje system pomiarów środowiskowych (zapylenie, odory) w porcie.

newMap rozwija system do prezentacji informacji o terenach inwestycyjnych na podstawie m.in. danych satelitarnych, informacji geologicznych i informacji o sieci drogowej i kolejowej.

BetterSolutions wdraża system monitoringu i optymalizacji tras barek rzecznych.

SATIM przygotowuje aplikację badającą lokalizację i zasięg wycieków ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Spectator ułatwia proces korzystania z danych satelitarnych - do tego stopnia, aby zrobienie zdjęcia z satelity przypominało korzystanie ze zwykłego aparatu cyfrowego.

Podsumowaniem Demo Day Space3ac Intermodal Transportation było, poprzedzone obradami jury, wręczenie nagród specjalnych:

Nagroda Best Startup trafiła w ręce przedstawicieli: theConstruct

Best Invention - za najlepsze wykorzystanie technologii/danych satelitarnych: BetterSolutions

Best Pitch - najlepsza prezentacja inwestorska - dla: Spectator

Nagroda specjalna GPNT: Full Fresh Air

Wyróżnienie i symboliczne zaproszenie do rozmów z funduszem Black Pearls VC : theConstruct

Każdy z projektów jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie jednego z dużych przedsiębiorstw zaangażowanych w akcelerator: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Instytut Morski i OT Logistics.

Podstawowy cel konkursu ScaleUP - czyli skojarzenie młodych firm technologicznych z dużymi przedsiębiorstwami został zrealizowany. Na dzisiejszym Demo Day, zobaczyliśmy realne efekty współpracy tych dwóch światów i skuteczność przyjętego modelu kooperacji. Jest to ewidentny sukces I rundy akceleratora kosmicznego Space3ac Intermodal Transportation. Co więcej, zespoły zaproponowały konkretne rozwiązania, np. system pomiarów środowiskowych czy system niwelowania zatorów drogowych, które są już wdrażane m.in. w trójmiejskich portach czy Instytucie Morskim w Gdańsku - podsumował Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE sp. z. o.o. - organizatora programu.

Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów wspieranych przez Space3ac Intermodal Transportation jest wykorzystanie danych i technik satelitarnych.

- Jesteśmy jedynym w Europie stacjonarnym programem akceleracyjnym skupionym na segmencie downstream sektora kosmicznego - mówi Wojciech Drewczyński, Kierownik Projektu. - Dla inicjatywy wspierającej startupy o tak specjalistycznych kompetencjach, dużym wyzwaniem było zbudowanie zaufania dużych przedsiębiorstw. Udało nam się, co potwierdza fakt, że właśnie dołączyła do nas Grupa LOTOS S.A. i PZU. Rozpoczęliśmy rekrutację do drugiej rundy akceleratora, a szerokie partnerstwo jakie zbudowaliśmy, przekłada się na atrakcyjną ofertę dla startupów.

Demo Day rozpoczął się przywitaniem gości przez Pawła Lulewicza, wiceprezesa PSSE oraz Wojciecha Drewczyńskiego - Kierownika Projektu ScaleUP. Następnie głos zabrali prelegenci: Frank Salzgeber, Szef Departamentu Transferu Technologii i Biura Inkubacji Biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej, Marta Krywanis-Brzostowska, Market Innovation Officer z Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, Michał Chwieduk z Biura Rozwoju i Innowacji, Agencji Rozwoju Przemysłu.