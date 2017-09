Ogromny sukces spółek Skarbu Państwa

Nie tylko budżet zachwycił wszystkich swoim wynikiem. Pierwszy raz od 4 lat żadna z największych państwowych spółek nie odnotowała w pierwszym półroczu straty. Jak wylicza Money.pl, w I połowie tego roku spółki Skarbu Państwa wypracowały prawie 15 mld zł zysku, co oznacza ponad dwukrotną poprawę w skali roku i prawie trzykrotny wzrost względem lat 2014-2015

W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. państwowe spółki z GPW zarobiły „na czysto” nieco ponad 7 mld zł. Teraz po pierwszym półroczu statystyki wskazują na prawie 15 mld zł. - informuje Money.pl

Czołówkę listy z najlepszym bilansem otwiera paliwowy koncern z Płocka Orlen, który odnotowuje prawie 3,5 mld zł zysku, bijąc dotychczasowy rekord. Duża w tym zasługa rządu, który w ubiegłym roku wprowadził przepisy ograniczające szarą strefę na rynku paliw.

Orlen to też najbardziej rentowna spółka Skarbu Państwa. Na półrocze miała prawie tyle zysku, co dziewięć innych dużych podmiotów. Najmniejszy Polski Holding Nieruchomości (PHN) zarobił 7 mln, PKP Cargo 19 mln zł, a Giełda Papierów Wartościowych - 70 mln zł. Od 378 do 624 mln zł zysku miały: Grupa Azoty, Energa, KGHM, Lotos i Enea. Minimalnie granicę 1 mld zł sforsował Tauron, który w rok poprawił wyniki o ponad 29 000 proc! (przez niską bazę porównawczą - zaledwie 3,4 mln zł przed rokiem).

Oprócz Taurona co najmniej 1 mld zł ma jeszcze sześć spółek. Pod tym względem także 2017 rok (a dokładniej jego pierwsze półrocze) wypada najlepiej.

Na drugim miejscu zestawienia, za PKN Orlen, plasuje się grupa PGNiG. Lider rynku gazu w Polsce zarobił ponad 2 mld zł. Większość tej kwoty wypracował w pierwszym kwartale (1,6 mld zł). W całej historii tylko raz (na koniec 2012 roku) miał lepsze statystyki.

Bardzo zbliżone wyniki mają PGE, PZU, JSW i PKO BP - w granicach 1,38-1,50 mld zł.

Te dane finansowe, jak również podane dzisiaj przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego wyniki budżetu, dobitnie pokazują, że „wystarczy nie kraść”.

oprac SzSz