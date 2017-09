EY: Spada liczba fuzji i przejęć

Liczba transakcji fuzji i przejęć zawartych w Polsce w I poł. br. wyniosła 107, wynika z badania „Barometr transakcji fuzji i przejęć EY”

W całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zawarto 473 transakcji fuzji i przejęć na łączną kwotę 19,9 mld USD, czyli o 27,8% mniej niż w tym samym okresie w 2016 r., podano także.

Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę, która rzutuje na spadek wolumenu transakcji. W kontekście Polski wpływ na to mogła mieć zmniejszona aktywność spółek skarbu państwa, które w latach poprzednich porządkowały swoje grupy kapitałowe sprzedając pomniejsze spółki niestanowiące kluczowej roli w biznesie. Dodatkowo, wśród firm rodzinnych pojawia się coraz większa świadomość w kontekście zarządzania majątkiem i przygotowania do sukcesji lub przekazania rodzinnej firmy zewnętrznym managerom. A to właśnie takie firmy kontrybuowały w wolumenie transakcji w latach ubiegłych - powiedział menedżer w dziale doradztwa transakcyjnego Damian Łoziński, cytowany w komunikacie.

Najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć były Czechy, w których zawarto 113 transakcji, Polska (107) i Węgry (66). Tylko cztery kraje w regionie - Chorwacja, Grecja, Węgry i Słowenia zanotowały wzrost liczbowy.

Łączna wartość transakcji zawartych w pierwszych 6 miesiącach tego roku wyniosła 19,9 mld USD. To aż o 42,4% więcej niż w pierwszej połowie 2016 roku. Ten wzrost to przede wszystkim zwiększenie liczby większych transakcji oscylujących w granicach 100 mln USD. W pierwszej połowie roku doszło do dwóch bardzo dużych transakcji w Turcji i w Polsce, podano także.

W pierwszym półroczu największe transakcje w regionie to sprzedaż biznesów będących liderami w swojej branży na danym rynku. OMV sprzedało turecką część swojego biznesu, największego dystrybutora paliw w Turcji (23% udział w rynku) do Vitol, holenderskiego holdingu handlującego surowcami. Podobną sytuację obserwowaliśmy w Polsce, gdzie fundusz Mid Europa Partners zrealizował największe wyjście z inwestycji w historii funduszy PE działających na polskim rynku sprzedając Żabkę (lider rynku handlu w formacie convenience w Polsce) do funduszu CVC - dodał partner w dziale doradztwa transakcyjnego Bartłomiej Smolarek, również cytowany w komunikacie.

Na pierwszym miejscu pod względem wartości transakcji znalazły się Czechy (4,5 mld USD), za nimi Turcja (3,6 mld USD) i Polska (3,2 mld USD), podano także.

Do najbardziej aktywnych sektorów w obszarze fuzji i przejęć - także w Polsce - należała branża nieruchomości. Odpowiadała ona za 17% wszystkich transakcji pod względem liczbowym. Największą transakcją w tym obszarze był zakup portfolio nieruchomości przez CPI Property Group na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Czechach - czytamy dalej.

Drugim najbardziej dynamicznym obszarem fuzji i przejęć był przemysł. W tym sektorze zawarto 12% transakcji. Na trzecim miejscu znalazło się IT. Wśród największych transakcji w tym obszarze w regionie warto wymienić przejęcie spółki Macrologic przez Asseco Business Solutions. Z kolei w sektorze usługowym w Polsce w pierwszym półroczu jedną z największych transakcji było przejęcie 62,9% akcji spółki Integer.pl przez amerykański fundusz Advent International. Z kolei pod względem wartości transakcji, największe fuzje i przejęcia w regionie miały miejsce w sektorze energetycznym i w handlu, podsumowano.

(ISBnews)SzSz