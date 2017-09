Morawiecki w obronie SKOK-ów

Mocna odpowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego na kuriozalne żądania Związku Banków Polskich, który domaga się wyłączenia SKOK-ów z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Morawiecki zdecydowanie odrzucił taki pomysł, gasząc przy okazji histeryczne pokrzykiwania o rzekomo tragicznej sytuacji spółdzielczych kas, w których celuje opozycja.

Wicepremier wytknął też Związkowi Banków Polskich „grzechy” dotyczące realnego problemu, jakim są – w przeciwieństwie do SKOK-ów – kredyty frankowe, jakich udzielały masowo komercyjne banki.

Domaga się tego Związek Banków Polskich, który wystąpił do Ministerstwa Finansów i Komitetu Stabilności Finansowej o zmianę sposobu finansowania wypłaty gwarantowanych depozytów zgromadzonych w SKOK-ach.

Wicepremier ocenił też kondycję sektora kas spółdzielczych, które są czysto polską alternatywą dla bankowości komercyjnej.

_Oczywiście w niektórych przypadkach, kilku SKOK-ów, podobnie jak w przypadkach kilku banków, doszło do udzielania kredytów w sposób niewłaściwy. Jednak cały sektor, podobnie jak cały sektor bankowy, to jest sektor, który trzyma się dobrze i patrząc na szczegóły całego tego procesu restrukturyzacji sektora SKOK-ów uważam, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi te działania we właściwy sposób – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Według niego dzisiaj problemy w niektórych małych SKOK-ach w porównaniu do kredytów we frankach szwajcarskich są naprawdę bardzo niewielkie.

I właśnie za kredyty we frankach dostało się od wicepremiera samemu Związkowi Banków Polskich - organizacji, która od lat w bardzo twardy sposób pilnuje bankowych interesów. Niestety, w przeszłości nie zawsze oznaczało to równie pieczołowitą dbałość o interesy klientów banków.

Ze względu na to, że padły tak ostre słowa, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że również w przypadku Związku Banków Polskich pewne grzechy istniały w dalszej przeszłości dotyczące chociażby portfeli kredytów we frankach szwajcarskich - mówił wicepremier.