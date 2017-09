Unicredit jednak wróci na polski rynek?

Czeka nas wielka transakcja i wielki powrót Włochów na polski rynek bankowy? Wiele na to wskazuje.

Włoski Unicredit zaproponował niemieckiemu rządowi połączenie z Commerzbankiem - gdyby umowa weszła w życie Włosi wróciliby do Polski i stali się właścicielami mBanku.

Decyzja Unicredit ma swoje podstawy - gigant ma poważne problemy finansowe zaś w ubiegłym roku wykazał 11,8 mld euro strat (co było przyczyną sprzedaży swojego polskiego oddziału). Obecnie trwa dwuletni plan restrukturyzacyjny ale Włosi już planują co będzie dalej.

Propozycja złożona niemieckiemu rządowi to połączenie z Commerzbankiem - po tym jak państwo niemieckie stało się właścicielem pakietu akcji banku (Niemcy ocaliły bank przed upadkiem podczas kryzysu finansowego) teraz musiałoby wycofać się z zaangażowania zaś sam bank przejąłby Unicredit, łącząc się z nim. Na razie trwa jednak wzajemne badanie gruntu przez Włochów i Niemców ale pewnym jest, że taka transakcja oznaczałaby powrót Unicredit do Polski, z której Włosi niedawno się wycofali. Commerzbank jest bowiem właścicielem banku oraz marki mBank - czwartej co do aktywów instytucji finansowej w Polsce. Obecnie pełne aktywa Niemców na świecie to ok 580 mld dolarów, zaś Unicredit posiada ok 930 mld dolarów. Połączenie uczyniłoby nową instytucję 18 bankiem świata.

money.pl/ as/