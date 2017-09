Już oficjalnie: Google kupił część HTC tworzącą Pixele

Wiadomość wstrząsnęła internetem: Google kupił część HTC za 1,1 mld dolarów. Mimo, że już od jakiegoś czasu po sieci krążyły plotki, jakoby HTC miało zostać przejęte przez Google’a, wiadomość rozpala dziś internet, bo ta decyzja może wiele zmienić nie tylko na rynku producentów telefonów.

Google już oficjalnie poinformował o podpisaniu umowy z tajwańską firmą HTC o przejęcia działu zajmującego się produkcją smartfonów, a konkretniej części firmy zajmującej się produkcją telefonu Pixel. Jak komentuje w swoim dzisiejszym wpisie na firmowym blogu Google Rick Osterloh, starszy wiceprezes ds. sprzętu w Google:

Na wiele sposobów jest to efekt dzisięcioletniej współpracy między firmami HTC i Google. Osiągneliśmy wspólnie kilka pionierskich branżowych sukcesów, włączając w to pierwszy smartfon na systemie Android, HTC Dream, znany również jako T-Mobile G1 (uwielbiałem go), a także Nexus One w 2010 roku, tablet Nexus 9 w 2014 roku i pierwszy smartfon z serii Pixel w zeszłym roku. To nadal dopiero początek naszej przygody z branżą hardware. Koncentrujemy się nadal na wykorzystaniu naszych głównych kompetencji i możliwości, jednoczesnie tworząc portfolio produktów oferujących wyjątkowe doświadczenie - np. Google Assistant w pięknie zaprojektowanych telefonach. Witamy kolegów z HTC na pokładzie.