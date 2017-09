Drewczyński: Na Pomorzu można stworzyć przemysł kosmiczny

Chcemy by zapotrzebowanie na kosmiczne technologie było duże, by ludzie chcieli pracować w tym sektorze, wreszcie by na Pomorzu zbudować prawdziwy przemysł kosmiczny który będzie zatrudniać dużo osób - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Wojciech Drewczyński, kierownik projektu Scale UP.

Arkady Saulski: Przemysł kosmiczny jeszcze dekadę temu traktowany był z lekceważeniem przez dużych inwestorów - skomplikowana technologia, długa stopa zwrotu danej inwestycji raczej zniechęcały niż zachęcały do zaangażowania. Teraz się to gwałtownie zmienia, kosmos jest praktycznie wszędzie - pytanie dlaczego?

Wojciech Drewczyński: Jest kilka czynników, które zadecydowały o tej zmianie. Sektor kosmiczny należy podzielić na dwie części - przygotowywanie satelitów, wystrzeliwanie różnych technologii w kosmos czyli tzw. upstream, druga to wykorzystanie danych satelitarnych czyli downstream. Ten pierwszy sektor jest dosyć drogi i w warunkach polskich trudny w realizacji - jest niewiele firm zajmujących się tego typu technologiami ale są też polskie elementy, które trafiają np. na Marsa. Z drugiej jest sektor wykorzystania danych satelitarnych - dużo tańszy ale stanowiący część całego sektora. Jeśli sprawdzimy jakie atuty ma Polska czyli dużo ciekawych uczelni technicznych i programistów to pokazanie im nowego źródła danych jakim są dane satelitarne sprawa, że bardzo łatwo mogą oni przestawić się na realizację projektów wykorzystujących dane satelitarne a co za tym idzie - wspieranie danych satelitarnych. Myśmy się zainteresowali tym obszarem, bo widzimy na Pomorzu obszar, który mógłby obejmować tzw. New Space.

A dlaczego akurat Pomorze?

Jest kilka atutów. Lokalizacja - znajdujemy się w punkcie przecięcia różnych szlaków, jest dostęp do morza, infrastruktura, ciekawe uczelnie, Polska Agencja Kosmiczna czy wreszcie fakt, że Gdańsk jest miastem partnerskim z Bremą, która jest w Niemczech największym ośrodkiem sektora kosmicznego. Od kroku do kroku pojawia się coraz więcej zalet, dochodzą też lokalne firmy z sektora kosmicznego, które robią tak upstream jak i downstream, wreszcie inicjatywy wspierające branżę. Na tym tle pojawił się pomysł na utworzenie programu akceleracyjnego dla sektora kosmicznego, który będzie wspomagał młode firmy finansowo, gwarantował pomoc mentorów, kontakt z klientami. My oczywiście potrzebowaliśmy trochę czasu na dojście do tego modelu, ale gdy zauważyliśmy sporą liczbę akceleratorów startupowych to stwierdziliśmy, że niezbędne jest byśmy jako program Space3ac się czymś wyróżnili.

Podczas Demo Day ważnym punktem była tematyka satelitarna. Pomorze, z racji bycia hubem transportowym dla całego niemal kraju wykazuje zapotrzebowanie na technologię tego typu.

Widzimy tę potrzebę by wdrażać te innowacje w przemyśle transportowym. 10 proc. ludzi pracuje w transporcie, co stanowi 7 proc. naszego PKB, świetnie też rozwijają się porty. Położenie jest unikalne - w Warszawie nie ma morza a u nas jest - chcemy to wykorzystać, widzimy potrzebę wdrażania innowacji w firmach transportowych. Pojawia się trend w Europie by coś zrobić z naszą „tanią siłą roboczą”. Ale ta siła robocza kiedyś się skończy i trzeba być przygotowanym do tego żeby konkurować z firmami o długoletnich tradycjach przewagą technologiczną. Można to porównać do tego co kiedyś działo się w przemyśle - polskie fabryki były tak zacofane, że kupując nowe technologie wyprzedziły rywali z zachodu. Zagraniczne firmy muszą dopiero dostosowywać się do technologii, w którą zainwestowano wiele lat temu a my możemy ją wdrażać już gotową i skupić się na dokładaniu do niej naszych elementów, budując przewagę. W szerszej perspektywie PSSE realizuje też założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której elementem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw i to jest taki element dorzucany do całości projektu. W narodowym programie kosmicznym jest wzmianka o tym, iż Polska w najbliższych latach chce dobić do 3 proc. udziału w sektorze kosmicznym Europy. Wielkościowo, gdy idzie o populację, udział powinien być większy ale to jest krok, który trzeba zrobić - nawet Białoruś ma swoje satelity czy Chile, korzystają z danych satelitarnych. My także musimy w tym uczestniczyć, jesteśmy w dobrym momencie gdy odbywa się wiele ciekawych inicjatyw. Chcemy by zapotrzebowanie było duże, by ludzie chcieli pracować w tym sektorze, wreszcie by na Pomorzu zbudować prawdziwy przemysł kosmiczny który będzie zatrudniać dużo osób. Sektor kosmiczny to sektor przyszłościowy - to przyszłość technologii.

W związku z niedawnymi katastrofami klimatycznymi dochodzi kwestia szacowania strat i organizacji pomocy ofiarom - technologia satelitarna mogłaby pomóc w tym dziele.

Jak najbardziej, nawet jeden ze startupów prezentowanych podczas Demo Day w naszym programie akceleracyjnym Space3ac Intermodal Transportation – Spectator - dysponuje takim rozwiązaniem, które docelowo może pokazywać skalę klęsk żywiołowych. Owszem, dane które dostarczają mają spore opóźnienia ale docelowo za kilka miesięcy w krótkich odstępach godzinowych będzie można organizować pewne rzeczy, także firma Satim może analizować sytuacje na morzu, wycieki ropy naftowej i tak dalej - można śledzić sytuację, obserwować jak rozprzestrzeniają się takie plamy. My jako akcelerator staramy się takie technologie śledzić i wspomagać je. Technologia jest elastyczna i można ją implementować na wielu płaszczyznach. W drugiej edycji przyjmiemy 18 startupów więc jest przestrzeń do tego by pojawiały się jakieś ciekawe spółki. Już teraz możemy pochwalić się dwoma dużymi partnerami a niedługo będziemy mogli pochwalić się kolejnymi dwoma natomiast dołączyli do nas PZU Lab oraz Grupa Lotos. To są duzi gracze na rynku i czekamy na więcej.

Rozmawiał Arkady Saulski.