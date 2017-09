1/4 warszawskich restauratorów sprzedaje na lewo

25 proc. skontrolowanych restauracji, kawiarni i pubów w centrum Warszawy nie rejestrowało swojej sprzedaży na kasach fiskalnych, mimo takiego obowiązku - informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

To oznacza, że naliczony w cenie podatek, trafiał do kieszeni nieuczciwych właścicieli lokali, zamiast do budżetu państwa.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili kontrole u 60 podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych, którzy mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. W centrum Warszawy, w szczególności na ul. Nowy Świat, Krakowskim Przedmieściu, Świętokrzyskiej, Chmielnej, Jasnej, Marszałkowskiej, Kruczej, Al. Jana Pawła II, Al. Jerozolimskich i innych, stwierdzono, że sprzedaż nie była rejestrowana aż w 15 lokalach - głosi komunikat Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (oddział KAS).

Na właścicieli tych lokali nałożono mandaty karne za wykroczenia skarbowe na łączną kwotę 15 tys. 200 zł. Pouczono też pracowników oraz właścicieli lokali gastronomicznych o obowiązku wydawania paragonów fiskalnych.

Weryfikowano przede wszystkim lokale gastronomiczne, z uwagi na częste zjawisko wykorzystywania nieuwagi klienta i wydawania mu tzw. rachunku kelnerskiego, zamiast paragonu fiskalnego. Rachunek kelnerski otrzymuje klient za zakupiony towar/usługę i na jego podstawie dokonuje płatności, a transakcja nie jest rejestrowana na kasie fiskalnej. Aby być klientem pewnym uczciwości sprzedawcy, należy przeczytać paragon i za każdym razem, wymagać paragonu fiskalnego - czytamy w komunikacie.

PAP