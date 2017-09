Rząd chce uniknąć spekulacji gruntami wokół CPK

Stały Komitet Rady Ministrów na czwartkowym posiedzeniu ma zająć się m.in. kwestiami środowiskowymi oraz rozwiązaniami zapewniającymi uczciwy obrót nieruchomościami w okolicach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild.

Dzisiaj zbiera się Stały Komitet Rady Ministrów, w trakcie obrad będziemy zajmowali się m.in. tym jak zapewnić uczciwy obrót nieruchomościami w okolicach planowanej inwestycji oraz jak najkorzystniejszym ukształtowaniem spraw środowiskowych - przekazał Wild.

W czwartek „Rzeczpospolita” napisała, że jeżeli rząd nie usunie barier, budowa centralnego lotniska może potrwać dekady.

Rząd we wtorek wysłuchał informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i zobowiązał Mikołaja Wilda do przedstawienia w przyszłym tygodniu uchwały, w której zostanie wskazane lokalizacja, kalendarium i harmonogram tej największej planowanej przez polski rząd inwestycji. Jak poinformowano, CPK ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów.

Także w czwartek wójt gminy Baranów Andrzej Kolek poinformował w komunikacie mieszkańców gminy, że we wtorek został w sposób oficjalny zawiadomiony o zamiarze realizacji na terenie Gminy Baranów inwestycji polegającej na budowie portu lotniczego.

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami, w czasie najbliższych dwóch lat prowadzone będą wyłącznie prace studialne i projektowe oraz opracowana zostanie tzw. specustawa odnosząca się do zasad przygotowywania i realizacji ww. inwestycji. O przebiegu prac, a także o innych sprawach związanych z planami budowy portu lotniczego, będę informować Państwa na bieżąco, w miarę napływu nowych wiadomości - napisał wójt.

Wild w rozmowie w tym tygodniu mówił, że właśnie w miejscowości Stanisławów międzykontynentalny ruch lotniczy zostanie w pełni zintegrowany z krajowym systemem transportu kolejowego. Podkreślił, że jeżeli dodać do tego bezpośrednią bliskość sieci autostrad oraz autostradowej obwodnicy Warszawy, otrzymujemy najlepiej skomunikowane miejsce w Polsce. Prawdziwy raj dla inwestorów. To właśnie możliwość pełnej integracji węzła lotniczego oraz kolejowego przeważyła przy wyznaczaniu miejsca dla Portu „Solidarność - dodał.

Stanisławów to wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Baranów.

Jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujący ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów - to o 24 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln osób rocznie.

