Uważajcie dziś na niebo

W związku z intensywnymi opadami deszczu IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla 5 województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenie najwyższego, 3. stopnia dotyczy małopolskiego

IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne dla województw: świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskim. W tych regionach możliwe są wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie także alarmowych.

Najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego dla woj. małopolskiego (opady deszczu lokalnie mogą wynosić nawet 120 mm) oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.˙Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią też prowadzenie działalności.

IMGW zaleca najwyższą ostrożność oraz częste śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie 2. stopnia IMGW wydało dla woj. podkarpackiego i części woj. śląskiego - Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (opady deszczu mogą lokalnie wynosić do 60 mm). Dla pozostałej części woj. śląskiego oraz Łódzkiego i Świętokrzyskiego wydano ostrzeżenie 1. stopnia.

Najwyższe ostrzeżenie hydrologiczne - trzeciego stopnia - IMGW wydało dla województwa śląskiego w związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu na górnej Odrze (na odcinku Chałupki - Racibórz-Miedonia) oraz w zlewniach jej dopływów. Na terenach tych synoptycy przewidują znaczne wzrosty stanów wody (o 200-300 cm) z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie także alarmowych. Największe przyrosty spodziewane są na Olzie oraz Odrze poniżej ujścia Olzy. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godziny 12.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia wydano również dla województwa małopolskiego (zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy). Jak informuje IMGW, przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle. Ostrzeżenie obowiązuje ono do piątku do godziny 20.

Z kolei ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia zostały wydane dla województw podkarpackiego (zlewnie Wisłoki, Sanu i Wisłoka) i świętokrzyskiego (zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej). Obowiązują one do piątku do godziny 20.

Ponadto, w związku ze spływem wód opadowych, IMGW wydało również ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa warmińsko-mazurskiego (zlewnia górnej Drwęcy). Obowiązuje ono do piątku do godziny 15.

SzSz PAP