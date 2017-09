Polska i Bułgaria upomną się o prawa naszego regionu

Szefowa polskiego rządu we wtorek i środę przebywała z wizytą w Bułgarii. Wraz z premierem Bojko Borisowem wzięła tam udział m.in. w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym.

Dla Polski i Bułgarii wartością jest jedność i solidarność. Mamy bardzo dużo wspólnych spraw i interesów. Chcemy jasno się upominać o prawa naszego regionu w Unii Europejskiej - zadeklarowała w czwartek premier Beata Szydło, pytana o swoją wizytę w tym kraju.

Pytana o tę wizytę w Telewizji Trwam, premier zapewniła, że z bułgarskim premierem odbyła bardzo dobre spotkanie. Zauważyła, że była to pierwsza wizyta polskiego premiera w tym kraju od jedenastu lat. To zostało dostrzeżone i otworzyło drogę do tego, by relacje polsko-bułgarskie były jeszcze lepsze. Mamy wiele wspólnych projektów, wspólnych prac - podkreśliła.

Dodała, że oba kraje dużą wagę przykładają do jedności i solidarności w Unii Europejskiej. Zadeklarowała też, że Polska i Bułgaria będą o to w UE zabiegać.

Wszystkie relacje w Unii, a zwłaszcza w naszym regionie są niezwykle istotne. Mamy bardzo dużo wspólnych interesów i chcemy jasno upominać się o prawa naszego regionu - mówiła premier.

W jej ocenie, obecnie jest pokusa budowania Europy dwóch prędkości. Dodała, że Polska i Bułgaria są w podobnej sytuacji w UE.

Jesteśmy tymi, którzy jako nowe państwa członkowskie, muszą nadrobić dystans do państw, które należały do Wspólnoty przed nami. W związku z tym rozwój gospodarczy, nastawienie na sprawy prospołeczne - to są tematy które nas zbliżają - podkreśliła premier.

Zaznaczyła, że polscy przedsiębiorcy coraz lepiej czują się na rynku bułgarskim. Zapraszamy też firmy bułgarskie do Polski - dodała.

MW, PAP