Morawiecki: wygramy walkę o uczciwy system podatkowy

Wygramy walkę o uczciwy system podatkowy. Budujemy taki system, który ma być przyjazny dla małych i średnich firm - zapowiedział w czwartek we Wrocławiu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki odwiedził w czwartek Centrum Analityczne Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Podczas briefingu po spotkaniu z pracownikami Centrum powiedział, że nie byłaby możliwa nowa polityka społeczna, gdyby nie nowa polityka skarbowa, w tym nowa filozofia funkcjonowania izb skarbowych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej i całego resortu finansów.

Krajowa Administracja Skarbowa jest przede wszystkim po to, by ścigać duże nieprawidłowości, a tych małych podatników upominać (…), że jest błąd, prostować te błędy(…). Chcemy być przyjaźni wobec przedsiębiorców, budować taką relację między podatnikiem a urzędem skarbowym, urzędami celno - skarbowymi, która będzie najbardziej konstruktywna, która będzie budowała pozytywne relacje na przyszłość i zwiększała dochody budżetowe - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wicepremier zapowiedział, że centrum KAS we Wrocławiu, które podlega bezpośrednio resortowi finansów będzie rozwijane pod względem kadrowym, finansowym i sprzętowym. Tu jest jedno z bijących serc Krajowej Administracji Skarbowej - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że centrum powstało we Wrocławiu m.in. dlatego, że jest w tym mieście sporo firm informatycznych, wielu zdolnych informatyków, którzy pracują nad metodami uszczelnienia systemu podatkowego.

Mamy zdolnych informatyków w Polsce, jestem dumny z ich osiągnięć i efektów pracy. Mam nadzieję, że nie zechcą i nie będą musieli wyjeżdżać do pracy za granicą. I to my ściągniemy do Polski informatyków z Białorusi - powiedział Morawiecki.