Giełda: tracą spółki paliwowe, energetyczne i surowcowe

WIG 20 zakończył czwartkową sesję 1,2 - proc. spadkiem. Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania spółek paliwowych, energetycznych i surowcowych.

WIG 20 spadł na zamknięciu sesji o 1,2 proc. do 2.469 pkt. WIG zniżkował o 0,8 proc., a mWIG 40 pozostał bez większych zmian. Obroty akcjami wyniosły 794 mln zł, z czego 587 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (109 mln zł). Wśród spółek z WIG 20 najmocniej w dół poszły notowania firm z branży paliwowej i energetycznej.

Notowania PKN Orlenu spadły o 4,6 proc., a Lotosu o 3 proc. do 58,20 zł.

Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla Lotosu do „trzymaj” z „kupuj”, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 60,5 zł.

O 4,1 proc. spadł kurs Energi, a kurs PGE zniżkował o 3,6 proc.

Wyraźny spadek odnotowała także branża surowcowa. Wycena akcji JSW poszła w dół o 3,3 proc., a KGHM o 2,7 proc.

W reakcji na wyniki środowego posiedzenia Fed umocnił się dolar - kurs EUR/USD spadał po południu o 1 proc. do nieco poniżej 1,19.

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) największy spadek kursu odnotowała Bogdanka (-2,9 proc.), a najmocniejszym wzrostem wyróżnił się Getin Noble Bank (+6,2 proc.).

Na szerokim rynku mocno w dół (o 6,8 proc.) poszła wycena akcji Vistal Gdynia.

Bank BGŻ BNP Paribas wezwał Vistal Gdynia do spłaty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu i odsetek w wysokości ok. 46,9 mln zł oraz wezwał do ustanowienia depozytu zabezpieczającego w kwotach ok. 3,8 mln zł oraz ok. 1,2 mln EUR - poinformowała spółka w komunikacie. Bank wypowiedział także umowy o kredyt odnawialny w wysokości ok. 10 mln zł wraz z dalszymi odsetkami.

O 3,4 proc. zwyżkował kurs BOŚ Banku. Zysk netto grupy BOŚ Banku wyniósł w pierwszym półroczu 2017 roku 43,4 mln zł wobec straty na poziomie 11,7 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

MW, PAP