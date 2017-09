Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Bank BGŻ BNP Paribas wezwał Vistal Gdynia do spłaty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu i odsetek w wysokości ok. 46,9 mln zł oraz wezwał do ustanowienia depozytu zabezpieczającego w kwotach ok. 3,8 mln zł oraz ok. 1,2 mln EUR - poinformowała spółka w komunikacie. Bank wypowiedział także umowy o kredyt odnawialny w wysokości ok. 10 mln zł wraz z dalszymi odsetkami.