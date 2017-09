Od dziś nowe grunty mogą trafiać do KZN

Od piątku można przekazywać wykazy gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Prosimy starostów, aby nie czekali z tym do ostatniej chwili i nie robili tego ostatniego dnia określonego ustawą o KZN - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Od 22 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN).

„Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnych wykazów gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości przewidzieliśmy karę 500 zł” - przypomniał. Kary mogą dotknąć starostwa powiatowe oraz podmioty gospodarujące gruntami Skarbu Państwa.

„System kar jest przewidziany z prostej przyczyny. Jeżeli nie ma systemu sankcyjnego, nie będzie efektów. Podobnie zresztą jest w pracy - jeżeli nie ma sankcji - czy zrobię coś, czy nic nie zrobię, i tak dostaję pensję” każde określone zadanie musi mieć sankcje za brak jego wykonania, każda umowa zawiera sankcje za niedotrzymanie terminu realizacji - powiedział Żuchowski.

Wiceminister dodał, że grunty Skarbu Państwa „to mienie nas wszystkich. Dlatego samorządy, czy spółki nie powinny mieć problemów z przygotowaniem ich wykazów”. Dodał, że każdy, kto gospodaruje mieniem państwowym, „powinien w każdej chwili móc powiedzieć, co z tym mieniem się dzieje” i sądzę, że podmioty władające nieruchomościami Skarbu Państwa taką wiedzę posiadają, wiedzę aktualną”.

„Mam nadzieję, że wykazy gruntów zostaną przygotowane na czas, a kary nigdy nie zostaną wymierzone” - zaznaczył Żuchowski.

Jako poinformowało MIB ustawa o KZN przewiduje, że odpowiednio prezes KZN lub wojewoda ma prawo odstąpić od nałożenia kary finansowej w przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu wykazu nieruchomości nie przekracza 3 dni od dnia upływu terminu. Ale jak wyjaśniono nie oznacza to, że z przekazaniem wszystkich informacji można czekać do końca terminu. „Może się zdarzyć, że wykazy będą wymagały uzupełnień i zostaną zwrócone po weryfikacji, dlatego nie warto czekać do ostatniego dnia” - podkreśliło MIB.

KZN powinien otrzymać część wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, tych położonych na obszarach miejskich, do 10 listopada 2017. „Po wejściu w życie ustawy o KZN (11 września) starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów oraz inne organy wskazane w ustawie będą miały 60 dni na sporządzenie i przekazanie do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa KZN pierwszych wykazów nieruchomości Skarbu Państwa” - przypomniał wiceszef MIB.

Wykazy sporządzane przez podmioty takie jak: Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN.

Z kolei wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

Żuchowski zwrócił uwagę, że w przypadku nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, które mogą zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, termin przygotowania wykazu nieruchomości został określony na 180 dni.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Resort zakłada, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach Skarbu Państwa włączonych do KZN powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza wcześniejszej realizacji.

PAP/ as/