Saryusz-Wolski: Antypolskie rezolucje pisała opozycja

Zdaniem eurodeputowanego Jacka Saryusz-Wolskiego dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego z kwietnia i września 2016 r., krytyczne wobec polskich władz, były pisane przez członków opozycji. Dodał, że brał w tym udział m.in. były prezydent Lech Wałęsa.

„Dwie fatalne rezolucje Parlamentu Europejskiego były pisane rękoma polskiej totalnej opozycji. Ja to wiem, nawet mogę powiedzieć, w którym pokoju to było pisane” - powiedział w czwartek w programie „Warto rozmawiać” TVP1.

Eurodeputowany przekonywał, że dwie rezolucje Parlamentu Europejskiego z kwietnia i września 2016 r., krytyczne wobec polskich władz, zostały pisane przez Polaków. Jak podaje portal TVP Info - europoseł twierdzi, że przedstawiciele polskiej opozycji parlamentarnej wpływają na działania Komisji Europejskiej. Jego zdaniem KE nie odważyłaby się działać, gdyby nie miała wsparcia opozycji, „która te wszystkie treści przekazywała i błagała komisarzy o podjęcie interwencji”.

Saryusz-Wolski twierdzi, że miał w tym swój udział także były prezydent Lech Wałęsa. „Starłem się kiedyś z Fransem Timmermansem (wiceszefem KE) i obalałem jego argumenty. Kiedy wszystkie upadły, stwierdził: ale mnie tak powiedział Lech Wałęsa” - tłumaczył europoseł.

Według niego dążenie KE do zastosowania przeciw Polsce art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej - mówiącego o nakładaniu sankcji na państwo członkowskie za naruszenie wartości UE - nie powiedzie się. „Docelowo KE czeka fiasko, bo artykuł 7. wymaga jednomyślnego stanowiska Rady Europejskiej, a tego stanowiska nie będzie. Celem samym w sobie nie jest złapanie króliczka, ale gonienie go. To grillowanie jest groźne, ponieważ obdziera kraj z dobrego wizerunku i przyczepia do niego czarne łaty” - powiedział w TVP1 europoseł.

W ocenie Saryusza-Wolskiego Unia Europejska „szuka sobie chłopca do bicia„, którymi miałyby być Polska i Węgry.

PAP/ as/