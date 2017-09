Morawiecki: Klamka zapadła. JP Morgan w Polsce

Bank JP Morgan otworzy swoją siedzibę w Polsce, w ciągu kilku lat zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy osób - poinformował w piątek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki

Morawiecki pytany był w radiowej Trójce o to, czy zapadła już klamka, że bank inwestycyjny JP Morgan będzie w Polsce.

Mogę potwierdzić, że rzeczywiście tak jest. My te rozmowy żmudne, trudne, prowadzimy od wielu miesięcy, ale tak, ta klamka już zapadła i rzeczywiście największy bank świata - bo tak jest, to jest kapitalizacja 330 miliardów dolarów - największy pod względem wartości bank świata, jeden z najbardziej dynamicznych, rzeczywiście utworzy swoją siedzibę - powiedział.

„W ciągu najbliższych paru lat będzie tutaj już pracowało kilka tysięcy nowych osób z kompetencjami takimi jak zarządzanie danymi, zarządzanie ryzykiem kredytowym, łańcuchami dostaw, czyli kompetencje matematyczne, statystyczne, ale też w dużym stopniu inżynierskie i zarządcze. To mnie bardzo cieszy, bo to są lepiej płatne miejsca pracy i rzeczywiście jest to ogromny sukces, bo to trochę taki Mercedes w sektorze usług” - powiedział wicepremier.

Na początku września Morawiecki podczas swojej wizyty w USA spotkał się m.in. z kierownictwem JP Morgan w Nowym Jorku. Po tym spotkaniu wicepremier informował, że bank chce ulokować w Polsce jedną ze swoich siedzib. Zaznaczył wówczas, że „tego typu biura i inwestycje są rozwojowe, tworzą przestrzeń dla wielu małych i średnich przedsiębiorców”.

Zwrócił uwagę, że JP Morgan nie jest „bankiem detalicznym, tylko głównie prowadzi działalność bankowości inwestycyjnej”. „To są zupełnie różne dziedziny działalności gospodarczej i niekonkurencyjne względem polskich banków” - mówił wówczas Morawiecki. „Działalności, o których rozmawialiśmy właśnie z tym bankiem, podobnie jak wcześniej w Londynie z Goldman Sachs i innymi wielkimi instytucjami, to głównie jest wsparcie procesów w zakresie zarządzania ryzykiem, kredytami, projektami - czyli kompetencje techniczne, inżynierskie, informatyczne” - tłumaczył.

JP Morgan Chase jest międzynarodową firmą specjalizującą się w bankowości i usługach finansowych; jest też największym bankiem w USA i trzecim bankiem na świecie pod względem wartości aktywów. JP Morgan specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, komercyjnej i prywatnej, zarządzaniem aktywami oraz papierami dłużnymi.

SzSz(PAP)