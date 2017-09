30 tysięcy miejsc pracy w Tarnobrzeskiej SSE

Niemal 350 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, 9 miliardów złotych inwestycji, ponad 30 tysięcy utworzonych miejsc pracy – to wyniki zarządzanej przez ARP Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Obecnie Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan obejmuje 22 podstrefy położone w 6 województwach, co daje łącznie powierzchnię 1 868 hektarów. Tylko w 2017 roku Agencja Rozwoju Przemysłu wydała w niej 19 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, które przełożą się na nakłady inwestycyjne w wysokości 387 mln zł, a także 440 nowych miejsc pracy. W całej historii strefy tarnobrzeskiej wydano blisko 350 zezwoleń, z czego większość dla polskich firm. W tym roku inwestorzy polscy stanowią ponad 80 proc. udzielonych zezwoleń. SSE Euro-Park Wisłosan obchodzi właśnie 20-leci istnienia.

To w takich miejscach jak Tarnobrzeska SSE nabiera realnych kształtów proces reindustrializacji polskiej gospodarki. Z dala od wielkich aglomeracji i centrów decyzyjnych tworzy się szanse do wzrostu dla lokalnych firm, a tym samym tworzenia coraz lepszej jakości lokalnego rynku pracy. Ta strefa jest też bardzo dobrym przykładem tego, jak nowoczesne, przedsiębiorcze państwo, tutaj reprezentowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, może i powinno wspierać inwestorów prywatnych z pożytkiem dla lokalnej społeczności i całej polskiej gospodarki –powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju i finansów.

Projekty inwestycyjne zrealizowane w ciągu ostatnich 20 lat znacząco wpłynęły na wzrost aktywności gospodarczej regionów, w których zostały zlokalizowane. Łączne nakłady inwestycyjne w strefie wyniosły niemal 9 mld zł, co umożliwiło zatrudnienie ponad 30 tys. osób.

Krajowi i zagraniczni inwestorzy, z każdym rokiem chętniej lokują swoje środki w strefach. Coraz więcej udzielanych zezwoleń trafia do polskich przedsiębiorców. To efekt dobrej infrastruktury technicznej, dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz sieci i podwykonawców z różnych branż przemysłu. Ale to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, którzy na co dzień spotykają się z inwestorami, wspierają ich w sprawach proceduralnych i doradzają na każdym etapie planowanej inwestycji – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP.