Szykuje się kolejowa rewolucja

25 mld. zł to wartość obecnie zakontraktowanych umów w ramach Krajowego Programu Kolejowego, z czego 14 mld zł to wartość umów podpisanych w br. Według zapowiedzi PKP PLK do końca roku zakontraktowane będą umowy na różnego rodzaju inwestycje na ok. 5 mld zł. W ciągu kilku następnych lat poziom inwestycji na kolei ma się utrzymywać na poziomie ok. 10 mld zł - informuje PKP PLK

Krajowy Program Kolejowy (KPK) przewiduje w perspektywie 5 lat przebudowanie 9 tys. km torów, z czego 8,5 tys. ma być dostosowane do prędkości powyżej 160 km/h. Na KPK przeznaczono w sumie 66 mld zł.

Wiosną ubiegłego roku, kiedy już wiadomo było, że poprzednicy zostawili nam puste szuflady w perspektywie planowanych inwestycji zapisanych w KPK, wielu wątpiło w to, czy zarząd PKP PLK poradzi sobie z tym wyzwaniem. (…) Dzisiaj możemy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie - realizacja KPK w zakresie inwestycji w nim określonych kwotą 66 mld zł wydaje się być w wydatkowaniu absolutnie niezagrożona - powiedział minister Infrastruktury i Budownictwa (MIB) Andrzej Adamczyk.

Według prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla dzięki tym inwestycjom taką trasę jak: Warszawa - Białystok czy Kraków - Rzeszów, za 3-4 lata pokonamy w czasie poniżej 2 godz.

Prezes PLK PLK powiedział, że spółka pracuje obecnie nad programem podwyższenia prędkości pociągów na wybranych liniach od 160 do 200 km/h. Dodał, że spółka zakłada, iż w 2023 roku po Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi będą mogły jeździć z prędkością 230-250 km/h

W ocenie wiceministra MIB Andrzeja Bittla, kolej to krwioobieg polskiej gospodarki, dlatego dzięki inwestycjom musi poprawić się także przepustowość linii kolejowej tak by, nie tylko przewożono sprawnie i komfortowo pasażerów, ale także więcej towarów.

Jednocześnie przygotowujemy kolejne projekty inwestycyjne tak żeby być przygotowanym na nową perspektywę finansową 2023-2027. Wejdziemy w nią z przygotowanymi projektami - zapowiada Ireneusz Merchel prezes PKP PLK.

Minister Adamczyk pytany o inwestycje kolejowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego ocenił, że jeszcze za wcześnie na szczegóły i będzie to duże wyzwanie dla PKP PLK.