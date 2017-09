Nielegalne śmieci gorsze od karuzel VAT?

Prezydent Bytomia Damian Bartyla zlecił zbadanie procederu nielegalnego składowania odpadów w Bytomiu agencji detektywistycznej, a teraz chce przekazać efekty jej pracy organom ścigania. Jak podają urzędnicy, zebrany w tej sprawie, liczący ok. tysiąca stron, materiał dowodowy szczegółowo opisuje mechanizm działania przestępców i ujawnia podmioty w nim uczestniczące.

Według służb prasowych Urzędu Miasta w Bytomiu, przygotowanie poufnego raportu w sprawie nielegalnego składowania odpadów prezydent zlecił agencji detektywistycznej pół roku temu, co było „wyrazem frustracji wobec braku działań ze strony instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska„.

Po zapoznaniu się z raportem urzędnicy mówią wręcz o zorganizowanej działalności przestępczej w obszarze gospodarki odpadami na terenie Bytomia. Zgromadzone przez detektywów dowody mają być teraz cennym źródłem informacji dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Bartyla ocenia, że nielegalne składowanie odpadów to poważny problem nie tylko Bytomia, ale i całej Polski.

„Mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procederem, którego skalę porównałbym do przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT. Nielegalne składowanie odpadów, obok poważnych konsekwencji zdrowotnych dla obywateli, ma także poważny wymiar finansowy. Za omijanie przez przestępców obowiązkowych opłat, zapłacą wyłącznie podatnicy, i to oni poniosą wszelkie koszty - finansowe i zdrowotne - likwidacji tych niebezpiecznych składowisk” - skomentował Bartyla.