KAS kasuje kolejne karuzele VAT

Od 1 marca, czyli od momentu startu Krajowej Administracji Skarbowej, wykryto 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT, w których było zaangażowanych 300 podmiotów. Straty skarbu państwa oszacowane na skutek działań tych podmiotów, międzynarodowych grup przestępczych, wyniosły ponad 100 mln zł - powiedział PAP dyrektor departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w MF Przemysław Krawczyk.

Krawczyk nadzoruje departament, w którym są przygotowywane analizy danych, którymi dysponuje fiskus. „Krajowa Administracja Skarbowa zaczęła działać 1 marca, od tego momentu nastąpił także proces konsolidacji i centralizacji działań analitycznych. Od tego czasu tylko na poziomie centralnym zidentyfikowaliśmy 30 łańcuchów firm służących wyłudzeniom VAT, w które zaangażowane było ok. 300 podmiotów” - poinformował dyrektor. Wyjaśnił, że straty skarbu państwa oszacowane na skutek działań tych podmiotów, międzynarodowych grup przestępczych, wyniosły ponad 100 mln zł.

Krawczyk zwrócił też uwagę na wykorzystanie procesów analitycznych w CIT. „Służą one budowaniu modeli do typowania podmiotów do kontroli w zakresie podatku CIT. Przy czym dla potrzeb tej analizy wykorzystujemy także zewnętrzne bazy danych„- powiedział.

Wskazał, że wskutek analiz, do dalszego postępowania przekazano sprawy kilkudziesięciu dużych podmiotów, które stosują agresywną optymalizację podatkową.

„Jeżeli mamy mówić o efektach pierwszych miesięcy funkcjonowania zespołu centralnego, to szacujemy je na kilkaset milionów złotych” - poinformował.

Chodzi o wartość podatku, która być może dodatkowo powinna zostać wpłacona przez te firmy do budżetu.

Krawczyk zaznaczył, że ostateczne efekty będą jednak znane dopiero w chwili zakończenia toczących się postępowań. „Postępowania w CIT trwają dłużej, potrzebna jest dalsza analiza funkcjonalna. Potwierdzenie efektów w postaci ostatecznego rozstrzygnięcia, wydania decyzji, czy złożenia przez firmę korekty deklaracji nastąpi zapewne w przyszłym roku” - dodał.

Zwrócił też uwagę na wprowadzenie obowiązku przekazywania danych o VAT za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jak wskazał, umożliwia to identyfikację powiązań między podmiotami, ustalenie relacji między nimi.

Dyrektor ocenił, że wejście w życie przepisów o STIR pozwoli uzupełnić bazę źródeł danych niezbędnych do efektywnej analizy. „Będziemy mogli zobaczyć zarówno przepływy finansowe, jak i dokumentację i wyciągać na tej podstawie właściwe wnioski” - wyjaśnił.

Według Krawczyka rola analiz wielkich baz danych w skuteczności kontroli podatkowej będzie rosła. „Analityka będzie ważna. Dziś mamy ogromną liczbę informacji, a osoby, które mają obsłużyć różne procesy muszą otrzymać gotowy produkt analityczny, aby wykonać określoną czynność” - podsumował.

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt dot. uruchomienia Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) zakłada m.in., że w szczególnych okolicznościach szef KAS będzie mógł zablokować konto firmy na okres nie dłuższy niż 72 godziny w razie podejrzenia, że może ona wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego. Projekt jest jednym z proponowanych przez MF rozwiązań zmierzających do uszczelnienia systemu VAT.

Za pomocą systemu STIR instytucje finansowe będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz KAS informacje o rachunkach firm i transakcjach na nich. Izba rozliczeniowa opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Natomiast szef KAS ma prowadzić analizę ryzyka wykorzystywania banków i SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych, zwłaszcza w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze, oraz przestępstw z tym związanych (np. wystawianie pustych faktur).

Marcin Musiał (PAP), sek