Niemieccy liberałowie posyłają Macrona do kąta

Szef niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) Christian Lindner oświadczył w niedzielę, że jego partia nie zgodzi się na utworzenie budżetu strefy euro, czego domaga się Francja. Liberalna FDP wejdzie zapewne do nowego rządu kanclerz Angeli Merkel.

„Nie wyobrażamy sobie budżetu dla strefy euro, a więc przekształcenia strefy euro w państwo, a (prezydent Francji) Emmanuel Macron mówi o kilku punktach procentowych PKB na ten cel, co oznaczałoby w przypadku Niemiec transfer 60 mld euro lub więcej, które płynęłyby do Francji na konsumpcję i do Włoch, by kompensować błędy popełnione przez (Silvio) Berlusconiego” - powiedział Lindner podczas dyskusji w telewizji publicznej ARD w niedzielę po ogłoszeniu wyborów do Bundestagu.