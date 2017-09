Prezydencka reforma KRS i SN - jaka będzie?

Chciałbym, żeby reforma KRS i SN przedstawiona przez prezydenta Andrzeja Dudę była reformą z prawdziwego zdarzenia - powiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak dodał, może to być reforma „korporacyjna” lub „otwarta na całe społeczeństwo”.

Wójcik był pytany w Polsat News, czego się spodziewa po prezydenckich projektach ustaw o KRS i SN, które ma przestawić w poniedziałek Andrzej Duda. „Byłoby to dyskomfortem dla innych osób, gdybym teraz, jako wiceminister sprawiedliwości, w sytuacji zawetowania (przez prezydenta) dwóch ustaw wcześniej, wypowiadał jakieś swoje oczekiwania. Może poza jednym: chciałbym, żeby to była reforma z prawdziwego zdarzenia, taka, na jaką oczekują ludzie od dwudziestu siedmiu lat” - odparł wiceszef MS.

Jego zdaniem są dwie drogi. „Albo korporacyjny charakter reformy, albo to, co my proponowaliśmy - reforma otwarta na całe społeczeństwo” - dodał wiceminister. Podkreślił, że „to bardzo ważne, jaki kierunek przyjmie prezydent”.

Dopytywany, czy - jego zdaniem - w prezydenckich projektach ustaw znajdzie się zapis określający wybór członków KRS-u przez Sejm większością 3/5 głosów, ocenił, że „w obecnych warunkach uzyskanie w parlamencie takiej większości jest bardzo trudne”. Dodał, że w zawetowanych projektach PiS-u „minister sprawiedliwości nie miał decydować o wyborze członków KRS”. „Tu chodziło o coś zupełnie innego” - podkreślił.

Pytany, czy w projektach prezydenta mogą znaleźć się propozycje zgłoszone przez przedstawicieli partii politycznych, odparł: „Trudno mi się odnosić od tego; dla mnie istotne jest to, co przedstawi pan prezydent”. „Nas interesuje najważniejszy beneficjent tych reform, to jest obywatel” - oświadczył wiceszef MS.

„Wieczorem odniesiemy się do wszystkich zapisów” - zaznaczył.

Dodał, że w związku z prezentacją prezydenckich projektów ustaw, w resorcie sprawiedliwości, „nie ma dziś napięcia”.

W poniedziałek o godz. 12.00 prezydent Andrzej Duda wyda oświadczenie dla mediów - poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek mamy poznać prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

24 lipca Andrzej Duda zawetował przygotowane przez posłów PiS: nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wskazując m.in. na niekonstytucyjność części przepisów.

Prezydent mówił, że co prawda regulacje „w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom”, jednak nie mógł ich zaakceptować. „Wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od rożnego rodzaju nacisków” - podkreślał Duda, uzasadniając lipcowe weto.

W piątek prezydent spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i była to już jego druga rozmowa na temat projektowanych przez jego kancelarię zmian w KRS i Sądzie Najwyższym (do pierwszego spotkania doszło 8 września). Łapiński ocenił piątkową rozmowę jako „konstruktywną”. Według jego relacji lider Prawa i Sprawiedliwości przedstawił prezydentowi „pewne postulaty” swej partii dotyczące reformy sądownictwa. Duda - jak mówił jego rzecznik - zadeklarował, że się nad nimi pochyli i przeanalizuje z prawnikami.

Z kolei 13 września prezydent spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat projektowanych w jego kancelarii nowych rozwiązań dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

PAP/ as/