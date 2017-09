Resort finansów będzie konkurować z bankami

Ministerstwo Finansów zaoferuje od października nowe obligacje oszczędnościowe o krótszym – trzymiesięcznym – terminie wykupu. Ich oprocentowanie wyniesie 1,5 proc. w skali roku – poinformował resort w komunikacie.

Jak podaje resort nowy rodzaj papierów detalicznych trafi do stałej oferty.

Od 1 października standardowa oferta obligacji oszczędnościowych zostaje rozszerzona o nowe obligacje 3-miesięczne. Będą one dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak pozostałe obligacje oszczędnościowe. Chcemy zachęcać do regularnego oszczędzania, a w ten sposób odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów skłonnych angażować swój kapitał na krótki okres. Dodatkowo, w razie konieczności, środki przeznaczone na zakup 3-miesięcznych obligacji będzie można wycofać wcześniej – bez żadnych opłat, zachowując gwarancję zwrotu kapitału. Nowe 3-miesięczne obligacje oferujemy w październiku z atrakcyjnym oprocentowaniem w wysokości 1,50 proc. – mówi cytowany w komunikacie Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Zainteresowanie nowymi papierami, z powodu ich terminu zapadalności, może okazać się duże, jednakże najwięcej wątpliwości budzi wysokość oprocentowania, która jest zbliżona do ofert lokat bankowych, a ponadto przy wielkości inflacji przekraczającej 1,5 proc. może okazać się mało atrakcyjna.

Wprowadzenie do oferty papierów o trzymiesięcznym terminie wykupu powinno znacznie zwiększyć sprzedaż, ponieważ wielu oszczędzających preferuje krótkie terminy, co widać po powodzeniu obligacji dwuletnich, które pozwalały dotąd na najkrótsze inwestycje oraz po popularności lokat bankowych o terminach 3- i 6-miesięcznych. W przypadku krótkich terminów oszczędzający akceptują niższe oprocentowanie, jednak w przypadku nowej oferty obligacji 3-miesięcznych odsetki w wysokości 1,5 proc. w skali rocznej mogą okazać się zbyt mało konkurencyjne w porównaniu do lokat bankowych. Średnie oprocentowanie lokat w bankach sięga bowiem także 1,5 proc. ale można znaleźć wiele ofert bardzie atrakcyjnych – uważa Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker.