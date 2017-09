Niemiecka polityka wynika z gospodarki - co się zmieni?

Gościem Stanisława Koczota był Mariusz Adamiak – dyrektor biura strategii rynkowych – PKO BP. Nasz gość twierdzi, że nie będzię dużych zmian w polityce gospodarczej Niemiec tak, jak nie było jej przy każdych poprzednich wyborach, ponieważ polityka Niemiec jest pragmatyczna i podporządkowana strukturze niemieckiego PKB. A w tej strukturze Niemcy wyróżnia udział produkcji przemysłowej w gospodarce, który jest najwyższy w całej Unii. W polskiej gospodarce - zdaniem gościa - potrzebne są także daleko idące zmiany, zwłaszcza w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych, które poza zatrudnieniem niewiele obecnie do gospodarki wnoszą, a wręcz są obciążeniem.

Co wynik wyborów w Niemczech co oznacza dla Polski?

Niemcy mają największy udział przemysłu wśród krajów rozwiniętych w Europie – 23% PKB. To jest nawet więcej, niż w Polsce – oraz bardzo duży udział eksportu w gospodarce niemieckiej – około 50% PKB. Gospodarka niemiecka jest bardzo pro-eksportowa.

Żywotnym interesem Niemiec jest zachowanie możliwości handlu z jak największą ilością partnerów. Przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej, gdzie Niemcy sprzedają około 60% swoich towarów i usług. To jest dla nich absolutnie kluczowe. - mówi Mariusz Adamiak – dyrektor biura strategii rynkowych – PKO BP.

Nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, Unia będzie odbierać około 50% niemieckiego eksportu. Do tego oczywiście odpowiednie stosunki z USA, gdzie także idzie dużo niemieckiego eksportu oraz Azji – też bardzo ważnego rynku dla Niemiec. Polityka zagraniczna Niemiec i polityka gospodarcza jest nakierowana na to, żeby przemysł niemiecki mógł się rozwijać, bo jest to koło zamachowe i fundament niemieckiej gospodarki - dodaje.

Gość „Wywiadu Gospodarcze” twierdzi, że Polska też z tego korzysta, bo jesteśmy – obok Czechów – najważniejszym partnerem niemieckiej gospodarki i sukces niemieckiego przemysłu jest też pośrednio sukcesem polskiego przemysłu, ponieważ tutaj współpraca jest bardzo bliska.

Skoro udział przemysłu w niemieckiej gospodarce jest tak wysoki, czy również udział przemysłu w polskiej gospodarce nie powinien być większy?

Udział przemysłu powinien być większy, ale nie tylko udział przemysłu jest ważny – również jego charakter. Polska ma ok 20% udziału przemysłu w polskim PKB. To nie mało, ale też nie jest bardzo dużo. Czesi mają około 27%, więc można mieć więcej. Ale istotne jest to jaki jest ten przemysł - twierdzi Mariusz Adamiak. Ma być perspektywiczny, dawać zatrudnienie na długie lata. Dawał zatrudnienie wysoko płatne - dodaje.

Bolączką polskiego przemysłu jest konkurowanie niskimi wynagrodzeniami. To nie jest dobre na dłuższą metę, bo nie jest zgodne z aspiracjami społeczeństwa. Ludzie chcą realizować się zawodowo, ale i więcej zarabiać. Przemysł powinien przekształcać się w kierunku bardziej zaawansowanych technologii. Dlatego udział przemysłu powinien być większy, ale również struktura tego przemysłu powinna się zmieniać - mówi Adamiak.

Jak to jest w przypadku gospodarek wyżej rozwiniętych, bo są kraje, np. w USA czy w Wielkiej Brytanii, w których udział przemysłu w gospodarce jest jeszcze inny, niż w Polsce. Mówi się o takiej prawidłowości, że gospodarki bardziej rozwinięte są nastawione na usługi. Czy ta zasada obowiązuje zawsze i czy jest korzystna?

Generalnie to się rzeczywiście dzieje, ale to się dzieje z dwóch powodów. Po pierwsze w gospodarce światowej w ogóle rośnie udział usług w całym PKB. W gospodarkach rozwiniętych malejący udział przemysłu wynika z tego, że przemysł jest wyrzucany do krajów z mniejszymi kosztami. iPhone jest robiony w Chinach - dodaje gość „Wywiadu Gospodarczego”.

Auta w USA nie są robione w USA, tylko np., w Meksyku. Gospodarki wyżej rozwinięte spijają śmietankę w postaci badań i rozwoju, wynajdywaniem tych produktów i ich opracowaniem, ale produkcja jest w krajach z niskimi kosztami pracy. To są te dwa czynniki, czyli gospodarki bardziej rozwinięte mają tendencję do bardziej rozwiniętych usług, bo z jednej strony te usługi są bardziej rozwinięte, a społeczeństwa są bogatsze, więc stać je na te zaawansowane i droższe usługi, z drugiej strony przemysł jest w nich wyprowadzany do krajów niżej kosztowych- dodaje Mariusz Adamiak.

To, ze produkcja prostszych technologii jest outsource’owana do tańszych krajów nawet nie jest takie najgorsze. Najważniejsze, żeby produkcja tych bardziej zaawansowanych technologii pozostała w kraju. My też powinniśmy iść w tym kierunku. Mniej się zadowalać, że ktoś – globalny koncern – wybuduje fabrykę, w której produkowane będzie coś, ale w mniej zaawansowany sposób. Istotne jest to, żeby iść jak najwyżej w tym łańcuchu zaawansowania i żeby w Polsce były bardziej zaawansowane technologie i części łańcucha produkcji z większym wkładem intelektualnym-dodaje Adamiak.

Donal Trump chce nie tylko większych usług, ale i przemysłu, bo to są miejsca pracy. Czy tonie jest jakaś tendencja globalna, że wzrost udziału przemysłu w gospodarce powinien być większy?

Powinien i ma szansę. Nawet w krajach rozwiniętych, Niemcy mają rozwiniętą produkcję przemysłową, ale i wysokie płace – to jest do pogodzenia. Obecnie koszty pracy nie są tak istotne, bo zaczyna się automatyzacja. Fabryka bliżej jest łatwiejsza do zarządzania od strony produkcyjnej- ocenia.

Kraje rozwinięte zauważyły, że warto więcej zaawansowanego przemysłu mieć u siebie, bo on daje prace, a po drugie daje impuls dla gospodarki. Wielka Brytania niemal całkowicie pozbyła się produkcji przemysłowej – postawiła na usługi, ale w takim modelu uczelnie nie mają pola do współpracy z przemysłem. Bardzo dobra i pożądana sytuacja jest wtedy, gdy przemysł ma szansę współpracować z nauką, badaniami. Zrównoważona gospodarka nie powinna się opierać tylko na usługach, ale przemysł powinien być istotny, bo on równoważy gospodarkę i daje jej różnorodność, co podnosi stabilność gospodarki - twierdzi Mariusz Adamiak.

Idea Specjalnych Stref Ekonomicznych ulega u nas zmianie, także w tym kierunku innowacji. Czy Specjalne Strefy Ekonomiczne mogą zwiększyć rozwój przemysłu w takim kierunku, o jaki nam chodzi?

SSE jest kilkanaście, powstały około 20 lat temu, ich podstawowym celem było zmniejszenie bezrobocia. Nie martwiono się jakie to inwestycje, tylko każdego inwestora witano z otwartymi rękami. W pewnym momencie to się zmieniło, bo funkcjonowanie tych stref stało się kosztowne dla budżetu przez podatki, z drugiej strony efekty w postaci zmian strukturalnych zbyt małe- twierdzi gość „Wywiadu Gospodarczego”.