Histeria w mediach: Polacy piją coraz więcej alkoholu!

„Polacy toną w morzu alkoholu, a większość z nas już wkrótce będzie musiała udać się na przymusowe leczenie”. „W ilości wypijanych na głowię litrów spirytusu już dawno pobiliśmy Ukraińców i Litwinów i tylko czekać, kiedy wyprzedzimy Rosjan” – mniej więcej w takim tonie utrzymane są kolejne publikacje alarmujące o coraz większym pijaństwie Polaków. Czy faktycznie jest tak źle? Czy Polska faktycznie stacza się w alkoholową przepaść, a statystyki są tak porażające? – czytamy w nowym numerze tygodnika „Sieci Prawdy”

Wystarczy choćby pobieżna analiza np. raportów Światowej Organizacji Zdrowia, by przecząco odpowiedzieć na to pytanie. Skąd zatem ten alarmistyczny ton nagłówków prasowych i internetowych od kilku lat nakręcających antyalkoholową histerię? Najwyraźniej komuś zależy na tym, aby Polacy tak myśleli. A nie jest żadną tajemnicą, że przy odpowiednim nastawieniu opinii publicznej łatwiej forsować niektóre rozwiązania prawne – zauważa Piotr Filipczyk, autor tekstu.

Dziennikarz podkreśla, że profilaktyka antyalkoholowa to ważna rzecz w każdym społeczeństwie, szczególnie takim, które ma historyczne i kulturowe inklinacje do spożywania alkoholu:

Ale tego typu profilaktyka nie ma nic wspólnego z nakręceniem spirali histerii i robienia z Polaków w ich własnych oczach pijaków – czytamy w artykule.

Niestety tych dwóch cech najwyraźniej brakuje przedstawicielom Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji, która, z założenia, stoi na straży trzeźwości Polaków. W swoich komunikatach PARPA również uderza w ton alarmistyczny, promując najbardziej radyklane metody walki z alkoholizmem.

Dyrektor Agencji Krzysztof Brzózka, przekonuje, że Polacy piją coraz więcej i zaznacza, że przyczyny takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w coraz wyższych zarobkach Polaków. (…) Brzózka oczywiście wie jak rozwiązać ten problem.

Patrząc na społeczny wydźwięk całości, działania mające ograniczyć szkodliwe skutki spożycia alkoholu należy pochwalić. Jednak sprawa wydaje się mieć drugie dno, które znajdziemy stawiając pytanie: komu zależy na podniesieniu cen na piwo i ograniczenie jego dostępności? Odpowiedź wydaje się jasna. Zatem antyalkoholowa krucjata może zakończyć się zwiększeniem konsumpcji mocniejszych alkoholi, co już dziś – zdaniem samej PARPA – nie wychodzi Polakom na zdrowie – zauważa autor i przypomina, że dyrektor PARPA, który dziś mówi o antyalkoholowych pomysłach, nad jakimi pracuje rząd jeszcze 2 lata temu był… zagorzałym przeciwnikiem sztandarowej ustawy PiS, czyli programu 500+, w takiej formie, w jakiej funkcjonuje ona obecnie:

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, z którym trzeba walczyć, ale powinno się to robić z głową.

Czy zniechęcanie do piwa, a także wina i cydru (bo i takie pomysły w kręgach PARPA się pojawiały) to rozwiązanie skuteczne? – pyta retorycznie Piotr Filipczyk i dodaje: – Pomyślmy tylko, komu służą takie wypowiedzi. Czy nie lepiej byłoby jednak, bazując na danych stworzyć pozytywną relację, która pokazałaby, że Polacy, jak chcą to potrafią, i wcale nie jesteśmy tacy źli, jak chcieliby, co niektórzy?